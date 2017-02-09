Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Девять продуктов, которые утоляют жажду
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
16:40 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде общественники обсудили параметры проекта «Безопасные и качественные дороги»

Общественный совет при облкомдортрансе обсудил программу «Безопасные и качественные дороги». С сообщением выступил заместитель председателя регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Алексей Яковлев.

Источник: РИАЦ

В текущем году на реализацию этого приоритетного федерального проекта на территории области выделяется более 2,4 млрд рублей. Причем, половина этих средств направляется из федерального бюджета. Сформирована региональная программа мероприятий, которая проходит согласование в Росавтодоре. В основе ее — поручение губернатора Андрея Бочарова об усилении работы по обеспечению безопасности людей на дорогах Волгоградской области.

Проект «Безопасные и качественные дороги» в 2016 году вошел в число приоритетных федеральных программ и реализуется путем предоставления регионам господдержки на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Речь идет о финансировании ремонта объектов дорожного хозяйства, проведения различных мероприятий по повышению безопасности в местах концентрации ДТП.

На территории области насчитывается 1619 км автомобильных дорог. Из них 385 км — федерального значения. В задачи федерального проекта входит увеличение доли дорог, отвечающих современным требованиям к содержанию. В настоящее время в области таким требованиям отвечает всего лишь 36,3% всех дорог. Программа предусматривает увеличение нормативных дорог на 200 км, что существенно увеличит нынешний процент.

В 2016 году на территории области зафиксирована 81 точка концентрации ДТП. К 2018 году дорожники рассчитывают уменьшить количество подобных точек концентрации вполовину.

К Чемпионату мира намечено отремонтировать 200 км дорог. В рамках проекта намечено также увеличить освещенность трасс, модернизировать светофорное хозяйство и пешеходные переходы, оборудовать остановки общественного транспорта, добавить видеокамер на улицы.

Члены общественного совета поддержали намеченные мероприятия.

— Программа — безусловно, нужная и важная, — прокомментировал член общественного совета Алексей Никуйко. — Очень важно, что последние годы на цели обустройства дорог направляются значительные средства, что позволяет более продуманно подходить к составлению планов. Деньги идут именно туда, куда надо. И работают. Как результат, в нашей области появились настоящие дороги. А ведь года три назад в это мало, кто мог поверить. Но факт налицо: в Волгоградской области появились хорошие дороги!

Наведение порядка и реализация инфраструктурных проектов в дорожно-транспортной сфере — одно из ключевых направлений долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, реализация которой началась в 2014 году. С тех пор работа по совершенствованию дорожной сети в регионе идет только нарастающими темпами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокуратура заставила управляющую компанию залатать крышу над квартирой инвалида
В МИД РФ рассказали о совместном с Японией освоении Курил
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Организаторы Игр-2018 представили олимпийский факел
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Сборная России стартует на Шведских играх домашним матчем 9 февраля сборная России по хоккею стартует на третьем этапе Еврохоккейтура, Шведских играх, причем первый матч против Финляндии проведет на домашнем льду
Авто
Автомобили республик СССР: Украина Автопром второй по численности населения республики Советского Союза некогда был таков, что о нем впору написать объемный том, а лучше — не один...
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Государство застрахует всех дольщиков
Цены на «первичку» и «вторичку» в Петербурге сравнялись
Жильцов новостроек предложили освободить от оплаты капремонта
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь