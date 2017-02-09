В Волгограде общественники обсудили параметры проекта «Безопасные и качественные дороги»

В текущем году на реализацию этого приоритетного федерального проекта на территории области выделяется более 2,4 млрд рублей. Причем, половина этих средств направляется из федерального бюджета. Сформирована региональная программа мероприятий, которая проходит согласование в Росавтодоре. В основе ее — поручение губернатора Андрея Бочарова об усилении работы по обеспечению безопасности людей на дорогах Волгоградской области.

Проект «Безопасные и качественные дороги» в 2016 году вошел в число приоритетных федеральных программ и реализуется путем предоставления регионам господдержки на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городских агломераций. Речь идет о финансировании ремонта объектов дорожного хозяйства, проведения различных мероприятий по повышению безопасности в местах концентрации ДТП.

На территории области насчитывается 1619 км автомобильных дорог. Из них 385 км — федерального значения. В задачи федерального проекта входит увеличение доли дорог, отвечающих современным требованиям к содержанию. В настоящее время в области таким требованиям отвечает всего лишь 36,3% всех дорог. Программа предусматривает увеличение нормативных дорог на 200 км, что существенно увеличит нынешний процент.

В 2016 году на территории области зафиксирована 81 точка концентрации ДТП. К 2018 году дорожники рассчитывают уменьшить количество подобных точек концентрации вполовину.

К Чемпионату мира намечено отремонтировать 200 км дорог. В рамках проекта намечено также увеличить освещенность трасс, модернизировать светофорное хозяйство и пешеходные переходы, оборудовать остановки общественного транспорта, добавить видеокамер на улицы.

Члены общественного совета поддержали намеченные мероприятия.

— Программа — безусловно, нужная и важная, — прокомментировал член общественного совета Алексей Никуйко. — Очень важно, что последние годы на цели обустройства дорог направляются значительные средства, что позволяет более продуманно подходить к составлению планов. Деньги идут именно туда, куда надо. И работают. Как результат, в нашей области появились настоящие дороги. А ведь года три назад в это мало, кто мог поверить. Но факт налицо: в Волгоградской области появились хорошие дороги!