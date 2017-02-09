Власти Калининграда выделяют 242 млн рублей на расширение участка улицы Гагарина

Реконструкцию планируют провести на участке от улицы Орудийной до границ города. Длина дороги составляет 950 метров. Работы должны начаться в 2017 году и завершиться в 2018-м. Проезжую часть расширят до 15 метров, что позволит разместить по две полосы в каждую сторону. Также проект предусматривает обустройство тротуаров и велосипедной дорожки.

Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru глава комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, власти Гурьевского округа параллельно займутся проектированием участка до гурьевской развязки с учётом реконструкции Северного обхода.

Точные сроки начала работ пока назвать трудно. Нам необходимо откорректировать проект с учётом того, что на перекрёсток улиц Орудийной и Гагарина будет выходить Восточная эстакада. После корректировки пройдут процедуры по выбору подрядчика, — пояснил Крупин.