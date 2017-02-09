В Нижегородскую область на завершение строительство пяти домов СУ-155 поступили более 300 млн рублей

На достройку четырех домов в Нижнем Новгороде поступили 256 млн рублей. Это дом № 5 по ул. Украинская (69,38 млн рублей), где сейчас ведется монтаж седьмого этажа, монтаж наружных инженерных сетей.

На достройку дома № 14 по ул. Штеменко поступили 54,14 млн рублей (идет монтаж одиннадцатого этажа, оконных блоков), № 10 по ул. Штеменко — 71,23 млн рублей (ведется монтаж десятого этажа), № 11 по ул. Штеменко — 61,48 млн рублей (завершается монтаж десятого этажа). По этим трем домам получены положительные заключения негосударственной экспертизы по проектной документации.

На завершение строительства дома в переулке Щитковый (Кстово) поступили 64,02 млн рублей. На объекте идет монтаж систем отопления, электроснабжения, обустройство входных групп.

Напомним, строительство дома СУ-155 № 1 на ул. Украинской в Нижнем Новгороде завершилось в конце 2016 года.