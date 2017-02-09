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17:31 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородскую область на завершение строительство пяти домов СУ-155 поступили более 300 млн рублей

В Нижегородскую область на завершение строительство пяти домов ГК «СУ-155» поступили более 300 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте министерства строительства региона.

На достройку четырех домов в Нижнем Новгороде поступили 256 млн рублей. Это дом № 5 по ул. Украинская (69,38 млн рублей), где сейчас ведется монтаж седьмого этажа, монтаж наружных инженерных сетей.

На достройку дома № 14 по ул. Штеменко поступили 54,14 млн рублей (идет монтаж одиннадцатого этажа, оконных блоков), № 10 по ул. Штеменко — 71,23 млн рублей (ведется монтаж десятого этажа), № 11 по ул. Штеменко — 61,48 млн рублей (завершается монтаж десятого этажа). По этим трем домам получены положительные заключения негосударственной экспертизы по проектной документации.

На завершение строительства дома в переулке Щитковый (Кстово) поступили 64,02 млн рублей. На объекте идет монтаж систем отопления, электроснабжения, обустройство входных групп.

Напомним, строительство дома СУ-155 № 1 на ул. Украинской в Нижнем Новгороде завершилось в конце 2016 года.

А в январе этого года дольщики СУ-155 провели пикет в Нижнем Новгороде из-за отсутствия отопления в доме № 48 по ул. Украинская, переноса сроков сдачи дома и возможного прекращения финансирования строительства со стороны банка «Российский капитал» (санатор СУ-155).

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