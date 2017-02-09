Директор строительной фирмы расплатится с работниками своим автомобилем

Не заплатил гендиректор строительной организации своим работникам более 620 тысяч рублей. В отношении него Следственным отделом по Калачевскому району Следственного управления СКР по области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Как выяснили следователи, с февраля по апрель 2016 года гендиректор не платил за работу 30 своим подчиненным. Долг вырос до 620 тысяч рублей. И это при том, что строители возводили многоквартирный дома в рамках долгосрочной региональной программы переселения граждан из аварийного жилья, то есть финансирование строительства было полным со стороны заказчика: администрация Калачевского городского поселения перечислила в адрес подрядчика около 15 миллионов рублей. Однако, как было установлено в ходе расследования, денежные средства тратились не на оплату труда.

Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Следователи также наложили арест на имущество обвиняемого — автомобиль. Стоимость иномарки оценивается в 900 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы работодатель смог расплатиться с подчиненными.