В Волгограде открылся региональный агрофорум

В Волгограде собрались представители и производители сельскохозяйственной техники, оборудования, запчастей, минеральных удобрений, семян, средств защиты растений. И, конечно, те, кто все это использует в своем производстве — фермеры из всех районов Волгоградской области. Главной темой первого дня форума стало развитие малых форм агропредприятий и развитие сельскохозяйственной кооперации.

Обучение, обмен опытом, развитие — агрофорум «Волгоградский фермер» ежегодно привлекает сельхозпроизводителей, работающих в разных частях области. Основной состав участников — опытные фермеры, но есть и те, кто делает в агросфере первые производственные шаги. Но каким бы ни был багаж накопленных знаний, быть в курсе достижений современной агронауки и технологий, значит, обеспечить своему предприятию рост. Фермер Федор Локтионов ежегодно приезжает на форум из Михайловки.

Федор Локтионов, глава КФХ (Михайловка): «Я уже не первый год здесь, и считаю, что есть чему поучиться, потому что сейчас много новых сортов, много технологий, те, которые мы еще боимся применять, в то же время в будущем придется применять».

В прошлом году волгоградские работники села достигли хороших результатов, намолотили 4,5 миллиона тонн зерна. Урожай овощей тоже оказался выдающимся — около одного миллиона тонн продукции. Задача следующая — удержать эту планку, не снизить показателей. Специалисты отмечают: весомый вклад в развитие АПК региона вносят крестьянско-фермерские хозяйства. Поддержка таких малых форм — стратегическая задача.

Роман Шевченко, глава КФХ (Руднянский район): «На 100% необходимая поддержка — это одно. Второе, когда такая поддержка, ты чувствуешь себя намного увереннее».

Владимир Объедков, глава КФХ (Ольховский район): «До 5% кредит дают, через агролизинг технику берем. Хорошие условия с отсрочкой платежа на полгода, без первоначального взноса. Это очень хорошая программа для нас, для фермеров».

Развитие агропромышленного комплекса — это не только высокий уровень производства сырья, но и наличие своей переработки. Далее — выход в сети. Сбывать продукцию куда проще, когда малые хозяйства объединяются в единую кооперацию, считают сами фермеры.

Светлана Носова, глава КФХ (Городищенский район): «Всегда тяжеловато, конечно, но именно в этот период надо бы держаться вместе. Решать вопросы, узнавать насчет кредитования, финансирования. Это важно, потому что веник, когда он целиком, он всегда крепче».

Об этом в рамках форума говорят на большом совещании по развитию малых форм и кооперации. Необходимость развивать это направление в своем ежегодном послании к федеральному собранию обозначил Президент страны. Регионы действуют, исходя из своего индивидуального опыта и условий.

Александр Беляев, заместитель губернатора Волгоградской области: «Опыт есть у нас очень хороший — кооператив, который в Николаевском районе. Сегодня созрел кооператив уже в Быковском районе, в Среднеахтубинском. Завтра будем подводить итоги, там уже увидим — фермеры объединяются. Сегодня созрели уже Нехаевский район, Урюпинский район».

Владимир Струк, председатель комитета Волгоградской областной Думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию: «При таком подходе, считаю, будет хороший прорыв. И это необходимость, потому что сельское хозяйство не может существовать само по себе. Оно должно объединятся в кооператив, кооператив может выходить на сетевые магазины, на крупных поставщиков — это фасовка, подготовка товаров и т. д. ».

А самые актуальные вопросы волгоградские сельхозпроизводители намерены озвучить на федеральном уровне. На форуме определили делегатов, которые уже в середине февраля представят наш регион на съезде фермеров со всей страны.