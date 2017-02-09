Из-за подделки накладных Севастополь недополучил 500 тонн мазута за два месяца до блэкаута

В надзорном ведомстве установили, что в сентябре 2015 года государственное предприятие «Структура-А» по договору с «Севастопольэнерго» должно было поставить этому предприятию 500 тонн мазута. Была составлена накладная и проведен платеж 3,7 миллионов рублей. Однако в указанном количестве мазут так и не поставили.

В отношении руководителя «Севастопольэнерго» и учредителя «Структура-А» возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» и части 1 статьи 327 УК РФ «подделка официального документа». Следствие продолжается.