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17:48 (мск), источник: РИА Крым

Из-за подделки накладных Севастополь недополучил 500 тонн мазута за два месяца до блэкаута

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 фев — РИА Новости (Крым). Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку законности покупки мазута предприятием «Севастопольэнерго». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города-героя.

Источник: РИА "Новости"

В надзорном ведомстве установили, что в сентябре 2015 года государственное предприятие «Структура-А» по договору с «Севастопольэнерго» должно было поставить этому предприятию 500 тонн мазута. Была составлена накладная и проведен платеж 3,7 миллионов рублей. Однако в указанном количестве мазут так и не поставили.

В отношении руководителя «Севастопольэнерго» и учредителя «Структура-А» возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере» и части 1 статьи 327 УК РФ «подделка официального документа». Следствие продолжается.

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