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17:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом оштрафовали УК, не отремонтировавшую протекающую крышу

Прокуратура через суд добилась штрафа для управляющей компании, которая не отремонтировала протекавшую крышу в доме в Волгограде.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, прокуратура провела проверку по обращению 76-летней местной жительницы — инвалида третьей группы о ненадлежащем состоянии кровли многоквартирного дома и бездействии УК.

Было установлено, что женщина проживает в квартире, расположенной на последнем этаже дома. Из-за дефектов кровли в ее квартире во время дождя систематически протекал потолок.

«Несмотря на неоднократные обращения инвалида в управляющую компанию, ремонт кровли не проводился. По итогам проверки прокуратура обратилась в суд», — добавила Оксана Черединина. Теперь УК должна будет отремонтировать крышу дома и выплатить штраф в размере 44 000 рублей.

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