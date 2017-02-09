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18:03 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Зараженные вредителями мандарины запретили ввозить на Кубань

В морском порту Новороссийска задержали груз с 24 тоннами турецких мандаринов.

Экспертиза ветеринарной лаборатории показала, что цитрусовые заражены вредителем — средиземноморской плодовой мухой. Этот карантинный объект является опасным, так как может повредить плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений.

Зараженную партию турецких мандаринов запретили ввозить на Кубань, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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