ФАС ожидает снижения цен на связь в Крыму до общероссийских во II квартале

В конце декабря ФАС сообщила, что сотовые операторы планируют выровнять цены на роуминг в Крыму в первом квартале 2017 года.

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости/Прайм. Цена на связь в Крыму может выровняться до общероссийских уровней в конце первого или в начале второго квартала 2017 года, операторы связи представят соответствующие предложения к середине марта, сообщил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Сегодня состоялось третье заседание этой рабочей группы. На первом этапе мы договорились, что к середине марта операторы связи уже подадут предложения по изменению тарифов на услуги связи в роуминге в Крыму

По его словам, это сделано с учетом тех переговоров, которые прошли между операторами связи по условиям межоператорского взаимодействия по вопросу роуминга. Были направлены оферты по снижению тарифов по межоператорскому взаимодействию, поэтому создались условия, чтобы снижать конечный тариф, добавил он.

«То есть по Крыму — это конец первого квартала, начало второго квартала», — сказал он, говоря о том, в какие сроки будут совершены действия по выравниванию тарифов в Крыму.

Глава ФАС Игорь Артемьев в сентябре 2016 года заявлял, что внутрироссийский роуминг, в том числе роуминг в Крыму, необходимо отменить. Позже Голомолзин сообщил, что ведомство в ближайшее время разработает «дорожную карту» по отмене внутрисетевого роуминга в РФ. «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») сообщал, что рассматривает возможность отмены роуминга внутри России в перспективе.