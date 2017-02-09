Импортеры смогут завозить в страну по заказу несертифицированные лекарства

Среди тех, кому постоянно нужны лекарства из-за границы — четырехлетний Саша Боцан. Он не выносит даже слабый свет, поэтому на прогулки его выводят только ночью. Мама не оставляет сына ни на минуту. У мальчика — редкая форма эпилепсии — синдром Драве.

Врачи будут выписывать рецепты, а заказы через аптеки будут выполнять импортеры.

«Это фармакорезистентная форма, болезнь, которая не дает ребенку жить нормальной жизнью. У него часто бывают припадки, двигательная заторможенность, он плохо говорит», — сказала мама Диана Боцан.

Диагноз мальчику поставили в Италии. Там же ему прописали шесть препаратов, которые нужно принимать постоянно. В Молдову такие лекарства не завозят, поэтому мама просит о помощи знакомых.

«Часть лекарств привозят из Италии, часть — из Франции. “Леветирацетам” до сих пор получали из Москвы. Я перевожу в Италию деньги, одному или нескольким людям. И всегда есть риск, что лекарства конфискуют на таможне».

Таким пациентам будут выдавать рецепты, на основании которых можно будет заказать несертифицированные в стране лекарства.

«Медицинский директор утверждает заявку и ее направляют в Агентство по лекарствам. Там заявку рассматривают и дают временную авторизацию на ввоз определенного количества препаратов для определенного пациента», — отметила глава управления лекарств Минздрава Мария Лэптяну.

Ожидается, что правительство рассмотрит проект нового закона о лекарства в апреле.