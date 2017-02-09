Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Эксперты рассказали, каких проблем могут ждать будущие пенсионеры
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В Антарктике от ледника откалывается огромный айсбергПо-настоящему огромный — один из крупнейших в истории
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
19:44 (мск), источник: Publika.md

Импортеры смогут завозить в страну по заказу несертифицированные лекарства

В Молдове появился новый закон о лекарствах, который позволит завозить в страну несертифицированные препараты, которые нужны при редких болезнях.

Источник: Publika.md

Врачи будут выписывать рецепты, а заказы через аптеки будут выполнять импортеры.

Среди тех, кому постоянно нужны лекарства из-за границы — четырехлетний Саша Боцан. Он не выносит даже слабый свет, поэтому на прогулки его выводят только ночью. Мама не оставляет сына ни на минуту. У мальчика — редкая форма эпилепсии — синдром Драве.

Читайте также
Крупную партию контрабандных анаболических средств обнаружили в Кишинёвском аэропорту

«Это фармакорезистентная форма, болезнь, которая не дает ребенку жить нормальной жизнью. У него часто бывают припадки, двигательная заторможенность, он плохо говорит», — сказала мама Диана Боцан.

Диагноз мальчику поставили в Италии. Там же ему прописали шесть препаратов, которые нужно принимать постоянно. В Молдову такие лекарства не завозят, поэтому мама просит о помощи знакомых.

«Часть лекарств привозят из Италии, часть — из Франции. “Леветирацетам” до сих пор получали из Москвы. Я перевожу в Италию деньги, одному или нескольким людям. И всегда есть риск, что лекарства конфискуют на таможне».

Таким пациентам будут выдавать рецепты, на основании которых можно будет заказать несертифицированные в стране лекарства.

«Медицинский директор утверждает заявку и ее направляют в Агентство по лекарствам. Там заявку рассматривают и дают временную авторизацию на ввоз определенного количества препаратов для определенного пациента», — отметила глава управления лекарств Минздрава Мария Лэптяну.

Ожидается, что правительство рассмотрит проект нового закона о лекарства в апреле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом
Британские истребители поднялись на перехват бомбардировщиков РФ
Российские биатлонисты завоевали бронзу на чемпионате мира
ФССП предупредила россиян о мошеннических письмах о псевдодолгах
В Госдуме предлагают давать ребенку двойную фамилию при рождении
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной
Продуктовые талоны обойдутся государству в 100 миллиардов рублей
Спорт
Фуркад перешел дорогу российской эстафете В первом старте ЧМ Россия поднялась на подиум смешанной эстафеты. Гонка ознаменовалась неприятным инцидентом между Александром Логиновым и Мартеном Фуркадом
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Незаконные дачи на Рублевке будут искать дронами
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь