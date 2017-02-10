В 2016 году Самара заработала на штрафах более 250 млн рублей

С целью пополнения казны город заключил соглашение с Управлением Федеральной службой судебных приставов. «По выигранными администрацией судам получены исполнительные листы на 800 млн рублей. В предыдущие периоды от этой суммы взыскивалось не более 8%. После подписания соглашения цифра увеличилась до 30%. Таким образом, в 2016 году мы смогли собрать дополнительные 200 млн рублей», — рассказал Фурсов. Аналогичное соглашение заключено с Управлением ФНС по Самарской области. «В рамках соглашения мы быстро и своевременно получаем данные о должниках, уплате налогов, помогаем обновлять базу налогоплательщиков», — рассказал Олег Фурсов. Особое внимание уделяется собираемости земельных и имущественных налогов. Для ее увеличения в каждом районе города созданы межведомственные комиссии, куда входят депутаты, сотрудники администрации, представители налоговых органов. «Комиссия занимается инвентаризацией земельных участков и имущества, которые используются, но не зарегистрированы. Цель — понуждение собственников к регистрации и уплате соответствующих налогов, — рассказал Фурсов. — Работа ведется непросто. Мы регулярно сталкиваемся с недобросовестными гражданами, пытающимся замаскировать готовые дома под недострои». По словам градоначальника, Самара активно изучает опыт других регионов, где на достройку дома по закону выделяется определенное время.

Собираемость штрафов планируется повышать. По словам Фурсова, есть пробелы в области регулирования производства и оборота этилового спирта.