В 2016 году Самара заработала на штрафах более 250 млн рублей

С целью пополнения казны город заключил соглашение с Управлением Федеральной службой судебных приставов. «По выигранными администрацией судам получены исполнительные листы на 800 млн рублей. В предыдущие периоды от этой суммы взыскивалось не более 8%. После подписания соглашения цифра увеличилась до 30%. Таким образом, в 2016 году мы смогли собрать дополнительные 200 млн рублей», — рассказал Фурсов.
Аналогичное соглашение заключено с Управлением ФНС по Самарской области. «В рамках соглашения мы быстро и своевременно получаем данные о должниках, уплате налогов, помогаем обновлять базу налогоплательщиков», — рассказал Олег Фурсов.
Особое внимание уделяется собираемости земельных и имущественных налогов. Для ее увеличения в каждом районе города созданы межведомственные комиссии, куда входят депутаты, сотрудники администрации, представители налоговых органов.
«Комиссия занимается инвентаризацией земельных участков и имущества, которые используются, но не зарегистрированы. Цель — понуждение собственников к регистрации и уплате соответствующих налогов, — рассказал Фурсов. — Работа ведется непросто. Мы регулярно сталкиваемся с недобросовестными гражданами, пытающимся замаскировать готовые дома под недострои». По словам градоначальника, Самара активно изучает опыт других регионов, где на достройку дома по закону выделяется определенное время.
Собираемость штрафов планируется повышать. По словам Фурсова, есть пробелы в области регулирования производства и оборота этилового спирта.
Среди нарушителей законодательства есть и застройщики. «В городе 300 строительных площадок. Из них 70 выходят за границы, обозначенные в разрешении на строительство. После того, как мы начали претензионную работу, большинство застройщиков передвинули заборы, — заявил мэр. — Со многими из них мы до сих пор находимся в судах. И мы докажем, что муниципальной землей нельзя пользоваться бесплатно».
Важное внимание уделяется налогам физических лиц. «Многие граждане, к сожалению, не понимают, что инфраструктура города развивается благодаря их налоговым отчислениям. Мы будем плотнее работать с людьми, говорить о том, что необходимо своевременно уплачивать имущественные налоги, рассказывать о преимуществах интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».
По словам мэра, лидером по сбору имущественного налога является Октябрьский район — 141% от плановых показателей. За ним следует Советский и Железнодорожный район — 132% и 123% соответственно.
Еще один важный источник наполнения казны — это разного рода штрафы. В 2016 г. их поступление в бюджет составило 258,7 млн руб., что на 5,4% выше уровня 2015 года.
«Сегодня функцию администрирования штрафов в Самаре выполняют 49 органов власти. Основная доля — 54,7% (более 142 млн руб.) приходится на территориальные подразделения федеральных органов: 52 млн руб. по линии министерства внутренних дел, 24,6 млн руб. по линии Ростехнадзора, 9,7 млн руб. по линии Росреестра, от Росприроднадзора 6,9 млн руб. и т. д.», — пояснил глава города.
Собираемость штрафов планируется повышать. По словам Фурсова, есть пробелы в области регулирования производства и оборота этилового спирта. «В 2016 году было собрано всего 13,4 млн рублей. Конечно, эта цифра не отражает реального масштаба нарушений в данной сфере», — пояснил мэр. Также планируется усилить работу по контролю за использованием недр.
Вкладываются в казну и муниципальные предприятия. «Установлен норматив части прибыли МУПов — они отчисляют 50% от прибыли вместо ранее установленных 20%. За два года мы дополнительно собрали порядка 117 млн рублей», — рассказал Фурсов.