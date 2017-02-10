В Воронеж вернут производство Ил-96−400 — теперь в новой версии
Модернизированную версию пассажирского самолёта Ил-96−400М будут производить на ВАСО. Об этом объединенная авиастроительная корпорация договорилась с авиакомплексом имени Ильюшина.
Модернизированную версию пассажирского самолёта Ил-96−400М будут производить на ВАСО. Об этом объединенная авиастроительная корпорация договорилась с авиакомплексом имени Ильюшина.
Программа создания воздушной машины предусматривает серийное производство, организацию продаж самолётов лизинговыми компаниями, а также дальнейшее обслуживание.
Дальнемагистральный пассажирский Ил-96−400М создаётся как развитие его предшественника Ил-96−300. Фюзеляж авиалайнера будет удлинён почти на 10 метров, в качестве силовой установки будут использоваться более мощные двигатели, что, по замыслу разработчиков, позволит повысить топливную эффективность.
Планируются, что новый самолёт впервые поднимется в небо в 2019 году.