В Воронеж вернут производство Ил-96−400 — теперь в новой версии

Программа создания воздушной машины предусматривает серийное производство, организацию продаж самолётов лизинговыми компаниями, а также дальнейшее обслуживание.

Дальнемагистральный пассажирский Ил-96−400М создаётся как развитие его предшественника Ил-96−300. Фюзеляж авиалайнера будет удлинён почти на 10 метров, в качестве силовой установки будут использоваться более мощные двигатели, что, по замыслу разработчиков, позволит повысить топливную эффективность.

Планируются, что новый самолёт впервые поднимется в небо в 2019 году.