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14:04 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже будут по-новому оценивать стоимость размещения ларьков

Руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина в четверг, 9 января, рассказала предпринимателям Воронежа о том, как будет оцениваться стоимость размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Как пояснила Людмила Бородина, переоценка права на размещение НТО не проводилась несколько лет, за которые ситуация на рынке изменилась. Первое. что сделали в администрации, это провели аукцион по выбору независимого оценщика.

После была инициирована процедура переоценки. На текущий момент появились первые результаты проделанное работы, которые включают в себя:

— установление количественных и качественных характеристик объекта оценки;.

— анализ регионального рынка нестационарных торговых объектов;.

— выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;.

По результатам проведенной работы стало определение итоговой стоимости права на размещение более 2 тысяч НТО с периодами оплаты ежеквартально, ежегодно и на 5 лет.

— В целом представители бизнеса заняли конструктивную позицию по данному вопросу. Однако, высказывались и опасения, что в результате повышения стоимости размещения НТО многие представители малого бизнеса вынуждены будут отказаться от своих торговых точек, — подчеркнули в мэрии.

В мэрии добавили, что такая процедура уже проводилась во многих городах России. Результатами переоценки стало то, что предприниматели сохранили торговые точки, а казна городов пополнилась.

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