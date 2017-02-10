В Воронеже будут по-новому оценивать стоимость размещения ларьков

Как пояснила Людмила Бородина, переоценка права на размещение НТО не проводилась несколько лет, за которые ситуация на рынке изменилась. Первое. что сделали в администрации, это провели аукцион по выбору независимого оценщика.

После была инициирована процедура переоценки. На текущий момент появились первые результаты проделанное работы, которые включают в себя:

— установление количественных и качественных характеристик объекта оценки;.

— анализ регионального рынка нестационарных торговых объектов;.

— выбор методов оценки и осуществление необходимых расчетов;.

По результатам проведенной работы стало определение итоговой стоимости права на размещение более 2 тысяч НТО с периодами оплаты ежеквартально, ежегодно и на 5 лет.

— В целом представители бизнеса заняли конструктивную позицию по данному вопросу. Однако, высказывались и опасения, что в результате повышения стоимости размещения НТО многие представители малого бизнеса вынуждены будут отказаться от своих торговых точек, — подчеркнули в мэрии.

В мэрии добавили, что такая процедура уже проводилась во многих городах России. Результатами переоценки стало то, что предприниматели сохранили торговые точки, а казна городов пополнилась.