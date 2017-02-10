Татарстан примет участие в реализации приоритетного проекта «Чистая страна»
(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Татарстан в числе 13 российских регионов примет участие в реализации приоритетного проекта «Чистая страна».
(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Татарстан в числе 13 российских регионов примет участие в реализации приоритетного проекта «Чистая страна».
К нему присоединятся также Московская, Архангельская, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Смоленская, Тульская области,
Мероприятия приоритетного проекта направлены на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и создание инфраструктурных объектов по обезвреживанию отходов.
В 2017 году в регионах начнутся работы по проектам. Они будут проводиться в соответствии с проектными решениями и под контролем со стороны Минприроды России, ФГБУ «ВНИИ Экология», профильных министерств в субъектах РФ.
В рамках проекта «Чистая страна» планируется также строительство заводов по обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Московской области и Республике Татарстан. Это позволит снизить нагрузку на Московский регион в виде сокращения объемов захоронения отходов и достичь «нулевого» захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Казани.
Кроме того, в целях контроля, выявления и ликвидации несанкционированных свалок будет создан новый механизм — система общественного контроля, которая начет работать в рамках национального проекта в «пилотных» регионах уже в 2017 г.
Напомним, Правительство России утвердило строительство мусоросжигательного завода в Казани в конце прошлого года.