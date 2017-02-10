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15:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов: «Главная задача экономики РТ — сохранить темп развития и добиваться новых рынков»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономики и Минпромторга РТ, обозначил векторы развития республики на ближайшие годы.

«Главная задача — сохранить темп и добиваться новых рынков, — сказал Президент республики. — Обратите внимание, какие мы сегодня стратегические задачи ставим перед нашими промышленными предприятиями, чтобы они были конкурентными».

Рустам Минниханов также отметил, что без серьезных научных разработок и внедрения инноваций в производство сегодня сложно будет удержать лидерские позиции, поэтому производство должно быть высокотехнологичным.

По словам Президента РТ, в республике большие перспективы в сфере нефтепереработки. В первом квартале 2017 года планируется запустить комплекс по глубокой переработке тяжелых остатков на «ТАИФ-НК» и новые установки на «ТАНЕКО». «Этилен-600 — новая страница в развитии “Нижнекамскнефтехима”. Это практически двойное увеличение производства этилена, а значит и производных. Амбициозные задачи есть по увеличению производства на “Казаньоргсинтезе”. Нефтяная промышленность имеет серьезную стратегию, несмотря на все сложности с запасами. До 2025 года нефтяники поставили серьезную задачу — не только сохранить, но увеличить объемы добычи нефти», — сказал Рустам Минниханов.

Лидер республики обозначил перспективы развития авиационной промышленности в регионе. В ближайшее время в связи с возобновлением производства самолетов Ту-160 на Казанском авиационном заводе ожидается обновление производственных мощностей. Президент связывает с этим динамику роста авиационной промышленности в регионе. «После модернизации мы получим практически новый авиационный завод с хорошей перспективой, потому что он будет работать в том числе и на оборонные задачи», — сказал он.

Среди приоритетных направлений развития татарстанской экономики — развитие промышленных площадок. Сегодня на территории республики функционирует 62 таких объекта. К 2020 году планируется увеличить их количество до 100.

«Каждый муниципалитет сегодня занимается промышленными площадками, много успешных примеров. На этих площадках выпускается 170 млрд продукции», — заявил Президент Татарстана.

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