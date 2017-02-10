«Аллё» прервалось на полуслове
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений iOS и Android.
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений iOS и Android.
Давно анонсированный «Ростелекомом» и в январе представленный миру мессенджер «Аллё» удален из магазинов приложений через две недели после старта.
У скачавших коммуникатор пользователей мессенджер сейчас заблокирован. В корпорации сообщили, что переделывают приложение и скоро выпустят его снова.
В конце января ПАО «Ростелеком» запустило мобильное приложение для аудио- и видеозвонков «Доступный роуминг Аллё». Успевшие скачать программу при попытке воспользоваться ею видят теперь сообщение: «Услуга находится в административной блокировке».
В
— «Аллё» был запущен в
При запуске нового сервиса пользователи могли получить только воронежские номера. При этом скачать и установить приложение возможно было из любого города. Пользователи могли бесплатно звонить друг другу внутри приложения. На сотовые или городские номера тех, у кого приложения нет, можно было дозвониться за деньги. Сам «Ростелеком» назвал сервис «Домашним телефоном 2.0».
При запуске официальный представитель «Ростелекома» Валерий Костарев сообщил, что в I квартале 2017 года сервис станет доступен в 16 крупнейших городах России, а до конца первого полугодия появится возможность обмениваться текстовыми сообщениями.
По мнению основателя компании OMMG Technology (разрабатывает технологии мессенджинга) Сергея Кравцова, «Ростелеком» при запуске проекта столкнулся с большим числом негативных отзывов от пользователей. Он считает, что вернуть аудиторию будет непросто, даже если продукт сильно изменится.
— Запущено сырое приложение, не отвечающее ожиданиям аудитории. Люди зашли, попробовали,
Теперь создатели допустили ошибку, молча удалив приложение. Если сервис будет доработан и снова выпущен, не так просто будет вернуть аудиторию. Первое впечатление очень важно в интернет-сервисах
Технический директор компании «Диалог» Андрей Кузнецов считает, что «Аллё» создали «на скорую руку»,
— У приложения было много негативных отзывов, средний рейтинг в магазинах — низкий, — пояснил Андрей Кузнецов. — «Ростелеком» решил быстро сделать сервис и выпустить его. Чтобы сделать качественно такую платформу, необходим