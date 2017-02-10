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10:43 (мск), источник: Известия

«Аллё» прервалось на полуслове

«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений iOS и Android.

Источник: РИА "Новости"

Давно анонсированный «Ростелекомом» и в январе представленный миру мессенджер «Аллё» удален из магазинов приложений через две недели после старта.

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У скачавших коммуникатор пользователей мессенджер сейчас заблокирован. В корпорации сообщили, что переделывают приложение и скоро выпустят его снова.

В конце января ПАО «Ростелеком» запустило мобильное приложение для аудио- и видеозвонков «Доступный роуминг Аллё». Успевшие скачать программу при попытке воспользоваться ею видят теперь сообщение: «Услуга находится в административной блокировке».

В пресс-службе «Ростелекома» «Известиям» сообщили, что решение о приостановке сервиса принято 6 февраля. После доработки проект вновь откроют, сообщили в компании.

Эксперты считают, что закрытие проекта, даже временное, — ошибка оператора, вернуть пользователей будет непросто

— «Аллё» был запущен в опытно-коммерческую эксплуатацию в городе Воронеже, — рассказали в пресс-службе «Ростелекома». — Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования. О возобновлении работы «Аллё» сообщим дополнительно.

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При запуске нового сервиса пользователи могли получить только воронежские номера. При этом скачать и установить приложение возможно было из любого города. Пользователи могли бесплатно звонить друг другу внутри приложения. На сотовые или городские номера тех, у кого приложения нет, можно было дозвониться за деньги. Сам «Ростелеком» назвал сервис «Домашним телефоном 2.0».

При запуске официальный представитель «Ростелекома» Валерий Костарев сообщил, что в I квартале 2017 года сервис станет доступен в 16 крупнейших городах России, а до конца первого полугодия появится возможность обмениваться текстовыми сообщениями.

По мнению основателя компании OMMG Technology (разрабатывает технологии мессенджинга) Сергея Кравцова, «Ростелеком» при запуске проекта столкнулся с большим числом негативных отзывов от пользователей. Он считает, что вернуть аудиторию будет непросто, даже если продукт сильно изменится.

— Запущено сырое приложение, не отвечающее ожиданиям аудитории. Люди зашли, попробовали, кому-то удалось позвонить, кому-то нет. Аудитория так и не поняла, что этим сервисом хотел сказать национальный оператор. При этом не было возможности переписываться, — отметил Сергей Кравцов.

Теперь создатели допустили ошибку, молча удалив приложение. Если сервис будет доработан и снова выпущен, не так просто будет вернуть аудиторию. Первое впечатление очень важно в интернет-сервисах
Сергей КравцовОснователь компании OMMG Technology

Технический директор компании «Диалог» Андрей Кузнецов считает, что «Аллё» создали «на скорую руку», из-за чего компания столкнулась с большим количеством недоработок, и приложение невозможно обновлять, а нужно полностью переделывать. Поэтому его и удалили из магазинов. По мнению эксперта, приложение будет доработано, но выпущено в будущем под новым брендом.

— У приложения было много негативных отзывов, средний рейтинг в магазинах — низкий, — пояснил Андрей Кузнецов. — «Ростелеком» решил быстро сделать сервис и выпустить его. Чтобы сделать качественно такую платформу, необходим год-полтора. Пользователи вряд ли вернутся, даже если приложение будет выпущено под новым именем.

Комментарии
2
Михаил
Все равно все будут вибером или ватсапом пользоваться.
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Webflow Pro
кто бы сомневался
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