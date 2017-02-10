Молоко режут по сырому

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию. Такие опасения они связывают с недавними ограничениями Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Решение службы, считают участники рынка, вызовет перебои с поставками сырья.

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко», включает Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и др.) на прошлой неделе написал письмо главе Минсельхоза Александру Ткачеву, в котором попросил его изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года. Оно с 1 февраля присваивает регионам статусы по заразным болезням животных (африканская чума свиней, ящур, сибирская язва и пр.) и устанавливает в соответствии с ними правила перевозки подконтрольных товаров. Так, ограничения по отгрузке сырого молока в другие регионы были наложены на 25 субъектов РФ, включая Татарстан и Ростовскую область. Эти регионы, по данным «Союзмолока», входят в пятерку лидеров по производству молока в стране (5,7% и 3,5% соответственно). Молоко, которое будет вывозиться из этих регионов, теперь должно проходить пастеризацию.



Решение Россельхознадзора по факту означает полную остановку поставок сырого молока из этих регионов, так как у подавляющего большинства производителей нет необходимого для пастеризации оборудования, сказано в письме «Союзмолока» (копия есть у «Ъ»).

По мнению его авторов, ограничения «несут существенные риски» для поставщиков сырья и для производителей молочной продукции.

Если у молокозаводов в отдельно взятом регионе нет нужды покупать все произведенное там молоко, то из-за невозможности вывезти его в другие субъекты его производителям грозят серьезные убытки или закрытие предприятий.

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Заводам же, покупающим сырье в соседних регионах, ограничения грозят дефицитом сырья и ростом цен на него, что в итоге приведет к увеличению стоимости готовой продукции, отмечают в «Союзмолоке». Требование обязательной пастеризации сырья там считают лишним: сырье уже сопровождается ветсертификатами, подтверждающими его безопасность, а при производстве молочной продукции оно подвергается обязательной температурной обработке. Представитель Минсельхоза подтвердил получение письма, но не стал его комментировать.



Из-за существующего в стране дефицита сырого молока (8,1 млн тонн, или около 20% рынка в 2016 году) производители молочных продуктов были вынуждены увеличить логистическое плечо до 1 тыс. км, говорит исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. Так работают, в том числе, и лидеры рынка, подтверждает представитель одного из производителей молочной продукции. Так, по его словам, сырье из Татарстана поставляется на московские молочные заводы. «В случае каких-либо перебоев с поставками заменить его просто не получится», — рассуждает собеседник «Ъ».