Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
«Живой Кен» не может нормально дышать
Три друга, отвергнутые в РФ, смогли реализовать свой проект в США
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
На круизном лайнере прогремел взрыв
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
06:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Молоко режут по сырому

Переработчики ожидают перебоев с поставками.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Производители молочных продуктов предупредили министра сельского хозяйства Александра Ткачева о возможном росте цен на свою продукцию.

Такие опасения они связывают с недавними ограничениями Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Решение службы, считают участники рынка, вызовет перебои с поставками сырья.

Читайте также
Главный диетолог Минздрава РФ: «Надо быть всегда немного голодным»

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко», включает Danone, PepsiCo, Valio, Hochland и др.) на прошлой неделе написал письмо главе Минсельхоза Александру Ткачеву, в котором попросил его изменить решение Россельхознадзора от 20 января 2017 года.

Оно с 1 февраля присваивает регионам статусы по заразным болезням животных (африканская чума свиней, ящур, сибирская язва и пр.) и устанавливает в соответствии с ними правила перевозки подконтрольных товаров.

Так, ограничения по отгрузке сырого молока в другие регионы были наложены на 25 субъектов РФ, включая Татарстан и Ростовскую область. Эти регионы, по данным «Союзмолока», входят в пятерку лидеров по производству молока в стране (5,7% и 3,5% соответственно). Молоко, которое будет вывозиться из этих регионов, теперь должно проходить пастеризацию.

Решение Россельхознадзора по факту означает полную остановку поставок сырого молока из этих регионов, так как у подавляющего большинства производителей нет необходимого для пастеризации оборудования, сказано в письме «Союзмолока» (копия есть у «Ъ»).

По мнению его авторов, ограничения «несут существенные риски» для поставщиков сырья и для производителей молочной продукции.

Если у молокозаводов в отдельно взятом регионе нет нужды покупать все произведенное там молоко, то из-за невозможности вывезти его в другие субъекты его производителям грозят серьезные убытки или закрытие предприятий.

Читайте также
Какие иностранные продукты нельзя ввозить в Россию

Заводам же, покупающим сырье в соседних регионах, ограничения грозят дефицитом сырья и ростом цен на него, что в итоге приведет к увеличению стоимости готовой продукции, отмечают в «Союзмолоке».

Требование обязательной пастеризации сырья там считают лишним: сырье уже сопровождается ветсертификатами, подтверждающими его безопасность, а при производстве молочной продукции оно подвергается обязательной температурной обработке. Представитель Минсельхоза подтвердил получение письма, но не стал его комментировать.

Из-за существующего в стране дефицита сырого молока (8,1 млн тонн, или около 20% рынка в 2016 году) производители молочных продуктов были вынуждены увеличить логистическое плечо до 1 тыс. км, говорит исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Так работают, в том числе, и лидеры рынка, подтверждает представитель одного из производителей молочной продукции. Так, по его словам, сырье из Татарстана поставляется на московские молочные заводы. «В случае каких-либо перебоев с поставками заменить его просто не получится», — рассуждает собеседник «Ъ».

Читайте также
Сила маркетинга. Шесть продуктов, польза которых сильно переоценена

Решение Россельхознадзора отрицательно скажется и на динамике внутренних цен на сырое молоко, которые будут расти в регионах с недостатком сырья и падать в субъектах с профицитом, отмечает господин Белов.

По данным «Союзмолока», в 2016 году средняя цена сырого молока выросла с 21,1 до 23,5 руб. за 1 кг. Долю сырья в себестоимости молочных продуктов собеседник «Ъ» из компании-переработчика оценивает в 70%.

В Россельхознадзоре настаивают, что их решение обусловлено «вопросами безопасности». По словам представителя службы Юлии Мелано, ветсертификат, которым сопровождается сырое молоко, содержит только данные о его происхождении, что недостаточно для надлежащего контроля.

Письмо «Союзмолока» госпожа Мелано считает «пиаром», отметив, что в ведомстве не разделяют опасений участников рынка по поводу возможных перебоев в работе молочных заводов и поставках сырья.

Анатолий Костырев

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Борцы с коррупцией увольнению не подлежат
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с президентами
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
В Брюсселе произошло массовое отключение света
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь