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03:54 (мск), источник: Ведомости

IKEA не будет строить торговый центр «Мега» в Мытищах

Шведская IKEA планирует выставить права на долгосрочную аренду около 50 га рядом с д. Челобитьево на продажу, рассказали три консультанта, работавших с компанией, и подтвердил один из ее партнеров.

Источник: AP 2016

По их словам, это означает, что шведский холдинг окончательно оказался от строительства торгового центра «Мега Мытищи», который должен был стать крупнейшим комплексом в ее портфеле. Человек, осведомленный о планах компании, подтвердил информацию.

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IKEA впервые заявила о планах строительства в Мытищинском районе торговых объектов общей площадью около 400 000 кв. м еще в 2010 г. Тогда инвестиции в этот проект, который планировалось сдать в эксплуатацию в 2013 г., оценивались в $1 млрд. В 2015 г. шведская компания сообщала об объекте уже на 215 000 кв. м. Его планировалось достроить к 2018 г.

Тогда директор по коммерческому развитию IKEA Centres Russia Ольга Шевцова сообщала «Интерфаксу», что инвестиции в проект составят 30 млрд руб.

Правда, строительство комплекса так и не началось. IKEA долгое время не могла согласовать границы охранной зоны с расположенным рядом храмом Благовещения Пресвятой Богородицы (XVII в.), говорят два консультанта, работавших с компанией. Кроме того, по их словам, на решение отказаться от проекта повлиял и чрезмерный размер расходов, которые IKEA должна была понести на строительстве транспортной развязки на пересечении МКАД и Осташковского и Ярославского шоссе.

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Представитель российского офиса IKEA от комментариев отказался. Однако гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев в интервью «Ведомостям» в 2016 г. допускал, что компания может отказаться от проекта в Мытищах, если удастся найти более выгодную альтернативу неподалеку.

Скорость согласования проекта отличается от запланированной и стоит вопрос о его экономической целесообразности в связи с инвестициями в транспортную инфраструктуру, отмечал тогда Генчев. который планировалось сдать в эксплуатацию в 2013 г., подсчитал управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

Эта территория могла быть интересна девелоперам как торговой, так и жилой недвижимости, считает директор департамента консалтинга Knight Frank Ольга Широкова. Для обоих вариантов существенным плюсом может оказаться перспектива появления в непосредственной близости ст. м. «Челобитьево», но планы по строительству этой станции пока окончательно не утверждены. Ранее IKEA заявляла, что готова инвестировать в «Челобитьево» около 1 млрд руб.

IKEA уже давно ищет альтернативу проекту в Мытищах, знают три консультанта. Генчев в интервью «Ведомостям» это подтверждал: северо-восточное, восточное и западное направления Москвы являются очень важными для компании.

Так, она вела переговоры о покупке у девелоперской компании Central Properties торгового центра «Весна» (129 000 кв. м) в Алтуфьеве, а также прилегающих к нему индустриальных зданий, которые можно было бы использовать для расширения комплекса, знают три консультанта. Шведская компания третий раз вернулась к переговорам по покупке «Весны», знает один из партнеров IKEA.

Другой партнер говорит, что IKEA из переговоров и не выходила, просто переговоры проходят в вялотекущем режиме. Представитель Central Properties от комментариев отказался.

В 2016 г. IKEA отказалась от строительства нового комплекса на территории бывшей овощебазы между Звенигородским и Хорошевским шоссе. Компания объясняла это огромной суммой требуемых инвестиций и проблемами с логистикой, пояснила Шевцова.

Параметры объекта тогда не назывались, но структура, близкая к группе «Пересвет», хотела возвести там торговый центр «Грин молл» на 315 000 кв. м.

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