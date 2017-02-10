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03:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Роспотребнадзор закроет «антисанитарное» кафе в хабаровском автомоечном комплексе

Постройка — предположительно, нелегальная — служила общежитием для персонала, а еду для посетителей сотрудники кафе готовили на улице.

Источник: Губерния онлайн

В среду днем сотрудники миграционной службы совместно с представителями Роспотребнадзора побывали с проверкой в кафе, расположенном на границе Пятой площадки и Южного микрорайона, сообщает портал «Губерния». Заведение общепита находится на территории автомоечного комплекса. В кафе подавали блюда среднеазиатской кухни.

«В результате совместного рейда сотрудниками подразделения по вопросу миграции управления УМВД России по городу Хабаровску на территории автомоечного комплекса были обнаружены трое граждан одной из республик Средней Азии. У двоих из них отсутствовали документы, которые бы им давали право на осуществление трудовой деятельности и пребывание в России. В настоящее время они водворены в специальный приемник для иностранных граждан. Готовятся документы для их принудительного выдворения с территории РФ», — сообщил старший специалист пресс-службы УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.

Это не первая проверка в автомоечном комплексе: недавно сюда заходили полицейские. Они заподозрили, что постройка на этом участке появилась незаконно. Владелец здания живет во Владивостоке, а в Хабаровске находится нынешний арендатор помещения. Налогов этот предприниматель не платил, да и каких-либо документов на ведение бизнеса не получал.

Персонал жил здесь же, на территории комплекса. Пищу готовили на улице в условиях антисанитарии. Сотрудники Роспотребнадзора вынесли предписание о закрытии кафе.

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