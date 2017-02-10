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05:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутяне готовы устроить забастовку у здания Газпрома, который не отдает бассейн области

На подписи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера находится решение о передаче водно-спортивного комплекса в мкр-не Солнечном в Иркутске Фонду поддержки социальных инициатив, который затем за 1 млн 180 тыс. рублей продаст объект Иркутской области.

Источник: Reuters

Об этом 9 февраля 2017 года сообщил министр спорта региона Илья Резник во время заседания комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собпрания, отвечая на вопрос председателя думы Иркутска Ирины Ежовой о сроках открытия комплекса. Спикер ЗС Сергей Брилка, комментируя это сообщение, предложил организовать забастовку перед зданием ПАО «Газпром» в Москве, чтобы напомнить руководству компании о документах по передаче бассейна, которые лежат без подписи около года.

«Давайте закатим прямо перед великолепным небоскребом Газпрома в Москве забастовку иркутских пловцов, снарядим туда людей, и Миллер сразу вспомнит, что у него на столе лежит бумага, которую он не может подписать 12 месяцев», — обратился Сергей Брилка к участникам расширенного заседания комитета ЗС, среди которых были представители различных спортивных федераций Иркутской области.

Илья Резник напомнил, что договорённость о передаче водноспортивного комплекса Фонду поддержки социальных инициатив и последующей продаже Иркутской области власти достигли более года назад. По его словам, 8 месяцев ПАО «Газпром» давало оценку актива для передачи, ещё 3 месяца готовили решение о передаче. По информации министра, сейчас решение о передаче комплекса из собственности Газпрома фонду находится на подписи у Алексея Миллера.

«Как мне говорят, это стандартная процедура. Хотя, конечно, верится с трудом», — добавил министр. Он подчеркнул, что с фондом уже договорились о том, что, как только бассейн будет ему передан, Иркутская область ещё до момента покупки заключит договор безвозмездного пользования объектом, чтобы открыть его.

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