Иркутяне готовы устроить забастовку у здания Газпрома, который не отдает бассейн области

Об этом 9 февраля 2017 года сообщил министр спорта региона Илья Резник во время заседания комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собпрания, отвечая на вопрос председателя думы Иркутска Ирины Ежовой о сроках открытия комплекса. Спикер ЗС Сергей Брилка, комментируя это сообщение, предложил организовать забастовку перед зданием ПАО «Газпром» в Москве, чтобы напомнить руководству компании о документах по передаче бассейна, которые лежат без подписи около года.

«Давайте закатим прямо перед великолепным небоскребом Газпрома в Москве забастовку иркутских пловцов, снарядим туда людей, и Миллер сразу вспомнит, что у него на столе лежит бумага, которую он не может подписать 12 месяцев», — обратился Сергей Брилка к участникам расширенного заседания комитета ЗС, среди которых были представители различных спортивных федераций Иркутской области.

Илья Резник напомнил, что договорённость о передаче водноспортивного комплекса Фонду поддержки социальных инициатив и последующей продаже Иркутской области власти достигли более года назад. По его словам, 8 месяцев ПАО «Газпром» давало оценку актива для передачи, ещё 3 месяца готовили решение о передаче. По информации министра, сейчас решение о передаче комплекса из собственности Газпрома фонду находится на подписи у Алексея Миллера.

«Как мне говорят, это стандартная процедура. Хотя, конечно, верится с трудом», — добавил министр. Он подчеркнул, что с фондом уже договорились о том, что, как только бассейн будет ему передан, Иркутская область ещё до момента покупки заключит договор безвозмездного пользования объектом, чтобы открыть его.