Зарубежным инвесторам представлены проекты в Калининградской области

Как заявлено, первый — создание регионального авиаперевозчика — нацелен на решение давней проблемы изолированности области, сделав возможными регулярные рейсы в Берлин, Прагу, Варшаву, Минск — что кажется особенно актуальным на фоне введения 5-дневного безвизового режима в Белоруссии. Аэропорт Храброво сможет стать ключевым транспортным узлом для перелётов в Европу, при том, что цены на билеты будут сравнительно низкими. Этого планируется достичь за счёт формы государственно-частного партнёрства (49% государство, 51% частный сектор).

Второй проект — «Балтийский экспресс» — также планируется как государственно-частное партнёрство и представляет собой каботажные перевозки с субсидированием лизинговых платежей. Начать планируется с двух небольших контейнеровозов, идущих по маршруту Калининград-Усть-Луга по единой транспортной накладной, что значительно упростит оформление грузов и позволит уйти от таможенных процедур, с которыми сталкиваются компании при перевозке грузов из региона в Россию.

Кроме этих двух проектов, на встрече 31 января представлены два индустриальных парка («Черняховск» и «Храброво») и ряд туристических проектов. Владимир Зарудный рассказал о прекрасных условиях для развития сельского хозяйства в регионе и поделился своим опытом.

Кроме представителей Корпорации развития, выступили руководитель представительства правительства Калининградской области в правительстве РФ, Александр Деркач, и его первый заместитель, Денис Салий. Они представили информацию о социально-экономическом развитии области, преимуществах и льготах для инвесторов, режиме Особой Экономической Зоны и запланированной программе приватизации.

Потенциальные инвесторы задали ряд вопросов, и т. ч. касающихся подготовки учреждений здравоохранения к чемпионату мира по футболу 2018 года, развития ядерной медицины в регионе и строительства онкологического центра. Обсуждались проблемы, связанные со сложностью таможенных процедур и изолированностью региона.

Как утверждается, WEATHERFORD, крупная международная компания по обслуживанию нефтегазового сектора, заинтересовалась возможностью ведения бизнеса на территории Калининградской области.