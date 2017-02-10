В Солнечном построят новую магистраль
В Красноярске подготовлен проект строительства новой дороги в микрорайоне «Солнечный».
В Красноярске подготовлен проект строительства новой дороги в микрорайоне «Солнечный».
Проезжая часть протяжённостью почти полкилометра должна связать улицу 60 лет СССР и проектируемый участок проспекта Молодёжный. Это будет магистральная улица с двухполосным движением.
Для пешеходов оборудуют тротуар и три перехода. Вместе с дорогой построят ливневую канализацию, установят светодиодные фонари. Ожидается, что улицу для транспорта откроют уже в текущем году.