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07:50 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Солнечном построят новую магистраль

В Красноярске подготовлен проект строительства новой дороги в микрорайоне «Солнечный».

Источник: Вести - Красноярск

Проезжая часть протяжённостью почти полкилометра должна связать улицу 60 лет СССР и проектируемый участок проспекта Молодёжный. Это будет магистральная улица с двухполосным движением.

Для пешеходов оборудуют тротуар и три перехода. Вместе с дорогой построят ливневую канализацию, установят светодиодные фонари. Ожидается, что улицу для транспорта откроют уже в текущем году.


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