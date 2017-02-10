В Омской области уничтожают санкционные овощи и фрукты

В Омском регионе продолжается борьба с ввозом и реализацией санкционных и запрещенных продуктов. Так, 8 февраля специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области во время карантинного фитосанитарного контроля на одном из овощных складов Омска обнаружили овощи, которые ввозить в Россию запрещено.

Специалисты выявили 108,4 килограмм репчатого лука и 20,2 килограмм свежей рукколы. Информация на этикетках гласила, что овощи были выращены и привезены из Польши. В связи с этим на основании Указа президента РФ № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ», все 128,6 килограмм овощей раздавили.

Такая же судьба постигла партию яблок, чье происхождение осталось загадкой. Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, 9 февраля сотрудники ведомства во время рейда и фитосанитарного контроля торгового павильона нашли подкарантинные яблоки общим весом 161 килограмм.