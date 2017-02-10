Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
Обращение ВСУ к жителям Донбасса: военные просят понимания
«Разрыв быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Тимошенко после беседы с Трампом заговорила о войне с РФ – СМИ
Силовики ДНР по следам вышли на убийц Гиви – СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
9Колесница для королевских похорон
07:17 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе появится транспортная развязка на Тимашевском переезде

В Уфе идет строительство транспортной развязки возле Тимашевского железнодорожного переезда, сообщает мэрия.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

На этом переезде Бирский тракт пересекается с железнодорожными путями, связывающими нефтеперерабатывающий комплекс с Транссибирской магистралью. Ежедневно утром и вечером на Тимашевском переезде скапливается большие пробки.

Подготовительные работы начались в конце 2016 года и идут активными темпами. В планах большой объем работ — по поднятию дороги, выносу инженерных коммуникаций, благоустройству прилегающей территории. Протяженность автомобильной дороги, включая подъезды к мосту, составит километр. Длина двухполосного путепровода — 161 метр.

Открытие путепровода намечено на конец 2018 года. Строители надеются, что на время работ ограничение движения через переезд будет вводиться минимально.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Большом театре покажут биографический спектакль о Рудольфе Нурееве
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с президентами
Источник рассказал о реакции Турции на позицию РФ по удару ВКС
Сборная России по хоккею стартовала с победы на этапе Евротура
Генетики установили родственные связи у 83% россиян
В Брюсселе произошло массовое отключение света
Скончался один из изобретателей метода МРТ
В Бразилии более 100 человек погибли, пока полицейские бастовали
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире» Супруг Жанны Фриске заменит прежнего ведущего, который, вероятно, покинет шоу
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
Незаконные дачи на Рублевке будут искать дронами
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь