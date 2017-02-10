В Уфе появится транспортная развязка на Тимашевском переезде

На этом переезде Бирский тракт пересекается с железнодорожными путями, связывающими нефтеперерабатывающий комплекс с Транссибирской магистралью. Ежедневно утром и вечером на Тимашевском переезде скапливается большие пробки.

Подготовительные работы начались в конце 2016 года и идут активными темпами. В планах большой объем работ — по поднятию дороги, выносу инженерных коммуникаций, благоустройству прилегающей территории. Протяженность автомобильной дороги, включая подъезды к мосту, составит километр. Длина двухполосного путепровода — 161 метр.

Открытие путепровода намечено на конец 2018 года. Строители надеются, что на время работ ограничение движения через переезд будет вводиться минимально.