Депутаты Думы Владивостока взялись за страховщиков-нелегалов

«Депутаты думы Владивостока обсудили ситуацию, связанную с незаконным размещением временных павильонов в районе остановки общественного транспорта «Третья Рабочая». В обсуждении приняли участие представители администрации Владивостока, УМВД России по Владивостоку и Управления Федеральной налоговой службы РФ по Приморскому краю, — говорится в сообщении Думы.

Накануне заседания комитета администрация Владивостока провела работы по освобождению самовольно занятых земельных участков, на которых располагались временные павильоны. Как проинформировал депутатов и.о. главы администрации Владивостока Константин Лобода, освобождению земельных участков предшествовали обращения граждан, проведенные проверки с участием представителей администрации города, составление актов об имеющихся нарушениях, а также решение комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков. Однако такой способ борьбы с незаконными объектами требует значительного времени, и городской бюджет в результате несёт дополнительные расходы.

Депутаты Думы города Владивостока намерены найти системное решение данной проблемы. Заместитель председателя Думы Дмитрий Пенязь подчеркнул, что органам власти необходимо усилить работу по пресечению незаконной деятельности, применяя все имеющиеся полномочия.

«Необходимо наладить должное взаимодействие между ведомствами, постоянно проводить рейды, своевременно реагировать на сигналы», — отметил Дмитрий Пенязь.

«Депутаты оперативно рассматривают все обращения, связанные с наведением порядка на улицах города. Вместе с жителями мы намерены заниматься мониторингом данной ситуации, подключать необходимые силы и средства. Условия ведения бизнеса должны быть одинаковыми для всех», — прокомментировал итоги рассмотрения вопроса председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов.