«Стабилизация цен на недвижимость стимулирует рост активности на рынке жилья. За 2016 год казахстанцы заключили более 190 тысяч сделок по купле-продаже квартир и индивидуальных домов. По сравнению с 2015 годом число сделок выросло сразу на 15 процентов, или на 24 тысячи единиц. Рост активности в секторе в 2016 году значительно превышает темп в 2015 году, — приводит данные Ranking.kz.

Казахстанцы торопятся приобрести жилье, приводит данные портал Ranking.kz, отмечая, что рост числа сделок на рынке жилья в 2016 году составил 15 процентов против 5 процентов в 2015 году.

Примечательно, что увеличению сделок по купле-продаже жилья не мешает сокращение реальных доходов казахстанцев в 2016 году, зафиксированное впервые за последние 6 лет. Падение составило почти 5 процентов.

Примечательно, что увеличению сделок по купле-продаже жилья не мешает сокращение реальных доходов казахстанцев в 2016 году, зафиксированное впервые за последние 6 лет. Падение составило почти 5 процентов.

«Покупатели и продавцы решили воспользоваться моментом, который им предоставила стабилизация цен на рынке жилья. После сильного роста в 2015 году цены в 2016 году не только не увеличились, но даже показали некоторый спад. За прошлый год стоимость квадратного метра в новостройках в РК упала на 4 процента, цены на вторичное жилье уменьшились меньше — на 1 процент», — говорится в приведенных данных.

По данным Ranking.kz, в 2015 году продавцы фактически моментально отреагировали на резкий переход к свободно плавающему валютному курсу тенге. В результате стоимость продажи нового жилья за год выросла на 20 процентов, на вторичное жилье — на 10. В перспективе объем предложения на рынке жилья должен увеличиться многократно из-за запуска с этого года жилищной программы «Нұрлы Жер». Лидером по приросту числа сделок в 2016 году стала Астана — за прошедший год здесь было заключено на 9,3 тысячи больше сделок. Всего за год в столице было заключено 26,5 тысячи сделок. На втором месте — Алматы, где количество заключенных сделок в 2016 году на 8 тысяч, или на 40 процентов, превысило уровень предыдущего года. На долю Алматы приходится 15 процентов республиканского рынка купли-продажи жилья. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область. По приросту показателя она сильно отстает от Астаны и Алматы — он составил 1,5 тысячи.

Всего в 2016 году в области было заключено 19,4 тысячи таких сделок, или 10 процентов всего объема по РК.