Казахстанцы торопятся приобрести жилье
Рост числа сделок на рынке жилья в 2016 году составил 15 процентов против 5 процентов в 2015 году.
Рост числа сделок на рынке жилья в 2016 году составил 15 процентов против 5 процентов в 2015 году.
Казахстанцы торопятся приобрести жилье, приводит данные портал Ranking.kz, отмечая, что рост числа сделок на рынке жилья в 2016 году составил 15 процентов против 5 процентов в 2015 году.
«Стабилизация цен на недвижимость стимулирует рост активности на рынке жилья. За 2016 год казахстанцы заключили более 190 тысяч сделок по
«Покупатели и продавцы решили воспользоваться моментом, который им предоставила стабилизация цен на рынке жилья. После сильного роста в 2015 году цены в 2016 году не только не увеличились, но даже показали некоторый спад. За прошлый год стоимость квадратного метра в новостройках в РК упала на 4 процента, цены на вторичное жилье уменьшились меньше — на 1 процент», — говорится в приведенных данных.
По данным Ranking.kz, в 2015 году продавцы фактически моментально отреагировали на резкий переход к свободно плавающему валютному курсу тенге. В результате стоимость продажи нового жилья за год выросла на 20 процентов, на вторичное жилье — на 10. В перспективе объем предложения на рынке жилья должен увеличиться многократно
Всего в 2016 году в области было заключено 19,4 тысячи таких сделок, или 10 процентов всего объема по РК.