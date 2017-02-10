Жителей новостроек хотят освободить от капремонта

С сенсационным заявлением выступил глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Он предложил освободить жителей новостроек от взносов на капремонт. Россияне всего в рамках программы собрали 142 миллиарда рублей. Видимо, появилась возможность жильцов новых домов от платы избавить. Как минимум — на пять лет. Это срок действия гарантии качества многоэтажного дома.