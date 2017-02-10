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07:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

«Гринфлайт» встречается с дольщиками

Они проходят в вечернее время в администрации района.

Компания «Гринфлайт» начала череду встреч с дольщиками. Они проходят в вечернее время в администрации Калининского района, график есть на официальном сайте застройщика, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Как пишет газета «Коммерсант», людям предложат заключить дополнительные соглашения. Они подразумевают сдачу квартир без чистовой отделки и при этом, стоимость квартиры останется прежней. Активисты дольщиков уже занимаются поиском хорошего адвоката. Для его оплаты собрали миллион рублей.

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