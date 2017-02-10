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07:39 (мск), источник: ИА Башинформ

Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 11 февраля

УФА, 10 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов от снега на 11 февраля.

В Октябрьском районе уборка снега с применением спецтехники будет проходить по следующим адресам: ул. Б. Бикбая, 28, 30, 32, 35/2; ул. М. Рыльского, 2, 9, 9/2; ул. Ю. Гагарина, 12/3, 12/4; ул. Набережная, 3/5; ул. Ак. Королева, 12; проспект Октября, 60, 60/1; ул. Комсомольская, 163, 163/1, 163/2, 163/3; ул. 50 лет СССР, 48, 50.

В Демском районе 11 февраля работы по очистке дворов от снега проведут во дворах домов на ул. Правды, 11, 13; ул. Левитана, 14/4, 14/5; ул. Дагестанская, 11/1, 13/1; ул. М. Джалиля, 68/1.

В Калининском районе аналогичные работы проведут на ул. Машиностроителей, 14/1; ул. Интернациональная, 107, 105; ул. С. Вострецова, 14, 14/1; ул. Вологодская, 23; ул. Кольцевая, 198; ул. Олимпийская, 4, 6; ул. Глинки, 7; ул. Транспортная, 34/4, 36/1; ул. Первомайская, 44/1; ул. А. Невского, 5/1.

В Кировском районе комплексная очистка дворовых территорий состоится по адресам: ул. Ст. Кувыкина, 11/1, 31; ул. Гоголя, 52, 52а, 52д; ул. Бехтерева, 12; ул. Коммунистическая, 71; ул. Рабкоров, 16; ул. Мубарякова, 10/1.

В Советском районе уборка снега во дворах с применением спецтехники будет вестись на ул. Комсомольская, 27; ул. Ленина, 122; ул. С. Халтурина, 49/1; ул. Бессонова, 25; ул. Менделеева, 153/1, 153/2, 153/3; ул. Р. Зорге, 28.

В Ленинском районе работы по уборке снега во дворах проведут на ул. Аксакова, 72; ул. Революционная, 34/1; ул. Ирендык, 4; ул. Гафури, 25/1; ул. Свердлова, 42.

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