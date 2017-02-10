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07:54 (мск), источник: РИА Новости

Порт Ванино выделит 100 миллионов рублей на природоохранные мероприятия

ОАО «Порт Ванино» в Хабаровском крае в 2017 году выделит 100 миллионов рублей на природоохранные мероприятия, которые помогут снизить пыление при открытой перевалке угля в порту, сообщает правительство Хабаровского края. Ранее сообщалось, что 29 января жители поселка Ванино провели митинг за экологическую безопасность при перевалке угля и глинозема в порту «Ванино».

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 10 фев -РИА Новости. ОАО «Порт Ванино» в Хабаровском крае в 2017 году выделит 100 миллионов рублей на природоохранные мероприятия, которые помогут снизить пыление при открытой перевалке угля в порту, сообщает правительство Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что 29 января жители поселка Ванино провели митинг за экологическую безопасность при перевалке угля и глинозема в порту «Ванино». Уже несколько лет люди жалуются на загрязненный воздух. После жалоб граждан транспортная прокуратура провела проверку и установила ряд нарушений, а также отсутствие надлежащего производственного контроля.

По распоряжению губернатора края создана рабочая группа по обеспечению безопасного и социально-ответственного развития порта Ванино. В правительстве края прошло заседание группы, где обсудили меры по повышению экологической безопасности в порту.

«Порт в этом году выделит более 100 миллионов рублей на природоохранные мероприятия. Они будут направлены на ликвидацию эффекта пыления при перегрузке угля. В частности, порт приобрел дополнительные снегогенераторы для подавления пыли, планирует закупить вакуумный погрузчик, разработал проект очистных сооружений, а также в конце года приступит к подготовке технического задания на строительство современного перегрузочного комплекса», — приводятся в сообщении слова гендиректора ООО «УК Мечел-Транс», члена совета директоров «Порта Ванино» Алексея Лебедева.

Отмечается, что руководство порта также работает над изменением структуры грузопотока порта. Перевалка угля снизится, ближайшие к поселку причалы переориентируют на другие грузы. Представители общественности на совещании предложили закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы ПДК, высадить деревья на прилегающей к порту территории.

Отмечается, что в течение недели план по улучшению экологии порта будет доработан и к концу февраля утвержден.

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