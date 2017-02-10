В регионе с 1 марта более чем в три раза увеличится пособие по бедности
В Самарской области увеличатся пособия многодетным, опекунским и приемным семьям.
В Самарской области увеличатся пособия многодетным, опекунским и приемным семьям.
С 1 марта более чем в три раза увеличится пособие по бедности, сообщает правительство Самарской области.
На пособие по бедности могут претендовать жители губернии, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума. По словам министра
«Мы увеличиваем размер пособия со 150 до 500 рублей на каждого члена семьи. Таким образом, многодетная семья, в которой в два родителя и трое детей, будет получать ежемесячно 2,5 тысячи рублей. Ранее эта же семья получала всего 750 рублей», — сказала Марина Антимонова.
Также с 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличится и вознаграждение приемному родителю. А
«Пособие платят семьям, чей средний доход на одного члена семьи не превышает среднего дохода по региону, то есть 27 тысяч рублей. Нам удалось сохранить и проиндексировать эту меру поддержки. Многодетные семьи получают из бюджета около десяти тысяч рублей на третьего и последующего ребенка, не достигшего возраста трёх лет», — пояснила министр.
Дополнительные средства на увеличение выплат появятся за счёт сокращения на 2,8 миллиарда рублей расходов на содержание органов власти.