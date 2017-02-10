На исследование омской маршрутной сети дают 2,5 млн рублей
Заказчик хочет, чтобы за полгода было выполнено исследование для повышения качества пассажирских перевозок.
Заказчик хочет, чтобы за полгода было выполнено исследование для повышения качества пассажирских перевозок.
Городской департамент транспорта объявил открытый конкурс на совершенствование маршрутной сети общественного пассажирского транспорта с начальной ценой контракта 2,5 млн рублей. Об этом сообщает «Новый Омск».
Победителю тендера предстоит обследовать пассажиропотоки на маршрутах муниципальных и частных перевозчиков, оценить состояние маршрутной сети общественного транспорта и её возможности обеспечения транспортных потребностей населения, сформировать модель суточной потребности в передвижениях омичей в форме матрицы межостановочных пассажирских корреспонденций для будних и выходных дней.
В результате заказчику должны быть представлены как минимум два варианта маршрутной сети и структуры парка подвижного состава по вместимости с учётом качественных и экономических показателей. На работу дается не более шести месяцев.