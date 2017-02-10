На исследование омской маршрутной сети дают 2,5 млн рублей

Городской департамент транспорта объявил открытый конкурс на совершенствование маршрутной сети общественного пассажирского транспорта с начальной ценой контракта 2,5 млн рублей. Об этом сообщает «Новый Омск».

Победителю тендера предстоит обследовать пассажиропотоки на маршрутах муниципальных и частных перевозчиков, оценить состояние маршрутной сети общественного транспорта и её возможности обеспечения транспортных потребностей населения, сформировать модель суточной потребности в передвижениях омичей в форме матрицы межостановочных пассажирских корреспонденций для будних и выходных дней.

В результате заказчику должны быть представлены как минимум два варианта маршрутной сети и структуры парка подвижного состава по вместимости с учётом качественных и экономических показателей. На работу дается не более шести месяцев.