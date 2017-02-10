Омичи должны по ипотеке уже 50 миллиардов рублей

Сохранить положительный тренд в этой сфере удалось благодаря господдержке, снижению ставок и падению цен на квартиры.

Всего было выдано более 16 миллиардов рублей, это на четверть превышает объемы кредитования в 2015 году.

С помощью ипотеки свои жилищные условия смогли улучшить 11,5 тысяч омичей.