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08:41 (мск), источник: Вести - Омск

Омичи должны по ипотеке уже 50 миллиардов рублей

В прошлом году объем ипотечных обязательств жителей региона вырос на 5 миллиардов и достиг нового исторического максимума, сообщили в Омском отделении Центробанка.

Сохранить положительный тренд в этой сфере удалось благодаря господдержке, снижению ставок и падению цен на квартиры.

Всего было выдано более 16 миллиардов рублей, это на четверть превышает объемы кредитования в 2015 году.

С помощью ипотеки свои жилищные условия смогли улучшить 11,5 тысяч омичей.

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