Омская область выполнила план по капремонту 2016 года менее, чем наполовину
Об этом накануне заявил министр строительства и
Об этом накануне заявил министр строительства и
Всего в стране 5 регионов, где капитальный ремонт многоквартирных домов продвигается медленно: это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная
В федеральном Минстрое эти субъекты находятся на особом контроле.
По словам министра ЖКХ собираемость взносов за капремонт в 2016 году по сравнению с 2015 выросла почти на 9 процентов.