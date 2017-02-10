Омская область выполнила план по капремонту 2016 года менее, чем наполовину

Всего в стране 5 регионов, где капитальный ремонт многоквартирных домов продвигается медленно: это Омская, Магаданская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Республика Северная Осетия-Алания.

В федеральном Минстрое эти субъекты находятся на особом контроле.

По словам министра ЖКХ собираемость взносов за капремонт в 2016 году по сравнению с 2015 выросла почти на 9 процентов.