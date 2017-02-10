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11:43 (мск), источник: Новая Кубань

15-километровую дорогу в объезд Тимашевска оценили в 8 млрд рублей

Краснодар. 10 фев. — Новая Кубань. В настоящее время в городе возникают огромные транспортные заторы в районе ж/д переезда. Для того, чтобы спасти Тимашевск от пробок, краевые власти планируют начать строительство объездной дороги.

Начальная стоимость проекта — 8 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам вице-губернатор Андрей Алексеенко.

На обходе возведут три транспортные развязки на разных уровнях, два путепровода через железную дорогу, мост через реку протяженностью 150 метров и еще один путепровод для связи разобщенных территорий.

Также в 2017 году планируется завершить проектирование обхода станицы Ленинградской и приступить к строительству развязки до конца текущего года. Ориентировочная цена этой 19-километровой трассы — 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Напомним, в 2017 году на ремонт краснодарских дорог из федерального и краевого бюджетов направят 2 млрд рублей.

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