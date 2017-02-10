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09:30 (мск), источник: Nakanune.ru

Мэрия Екатеринбурга продолжает выяснять, откуда в городе грязь. Очередное исследование будет стоить 2 миллиона

Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок конкурс на определение источников и причин загрязнения городской территории. Цена контракта — почти два млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Организацию, которая проведет исследование, выберут в начале марта. До конца этого года подрядчик, выигравший тендер, должен представить результаты научно-исследовательской деятельности. В документации конкурса сказано, что нужно выбрать не менее шести экспериментальных площадок, которые представляют типичные микроланшафты территорий города: проезжая часть, тротуар и газон, детская площадка и зеленая зона и автостоянки внутридворовой части квартала.

На исследование подрядчик должен взять поверхностную грязь, почвы на газонах, снег и атмосферную пыль. Всего планируется собрать не менее ста проб. Отчетность организация предоставит за все периоды года и подведет общий итог.

Добавим, что это не первая попытка выяснить причину грязи на улицах Екатеринбурга. В прошлом году мэр города направил письмо в УрО РАН с техзаданием по исследованию городской грязи.

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