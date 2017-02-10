Мэрия Екатеринбурга продолжает выяснять, откуда в городе грязь. Очередное исследование будет стоить 2 миллиона

Организацию, которая проведет исследование, выберут в начале марта. До конца этого года подрядчик, выигравший тендер, должен представить результаты научно-исследовательской деятельности. В документации конкурса сказано, что нужно выбрать не менее шести экспериментальных площадок, которые представляют типичные микроланшафты территорий города: проезжая часть, тротуар и газон, детская площадка и зеленая зона и автостоянки внутридворовой части квартала.

На исследование подрядчик должен взять поверхностную грязь, почвы на газонах, снег и атмосферную пыль. Всего планируется собрать не менее ста проб. Отчетность организация предоставит за все периоды года и подведет общий итог.

Добавим, что это не первая попытка выяснить причину грязи на улицах Екатеринбурга. В прошлом году мэр города направил письмо в УрО РАН с техзаданием по исследованию городской грязи.