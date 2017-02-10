Более 26 млн рублей выделено на адресную помощь малоимущим жителям Дона

С начала года на Дону на выплату такой помощи направлено свыше 39 млн рублей. Финансовую поддержку получили около 1,5 тыс. семей Ростовской области.

По информации областных властей, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было затрачено более 290 млн рублей.

Помощь оказана более чем 26 тыс. семей.