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12:11 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 26 млн рублей выделено на адресную помощь малоимущим жителям Дона

Более 26 млн рублей направят в феврале на адресную помощь малоимущим жителям Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.

Источник: Аргументы и факты

С начала года на Дону на выплату такой помощи направлено свыше 39 млн рублей. Финансовую поддержку получили около 1,5 тыс. семей Ростовской области.

По информации областных властей, в 2016 году на эти цели из областного бюджета было затрачено более 290 млн рублей.

Помощь оказана более чем 26 тыс. семей.

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