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09:51 (мск), источник: АиФ Казань

Роспотребнадзор по РТ: В 2016 году в 2,5 раза ухудшилось качество мяса

Качество мясной продукции ухудшилось в 2,5 раза в 2016 году, сообщает прес-служба Роспотребнадзора по РТ.

Источник: Аргументы и факты

В прошлом году специалисты исследовали около 7 тысяч проб мяса. В исследованных образцах не были обнаружены токсичные элементы, пестициды, антибиотики, генномодифицированные организмы (ГМО), радионуклиды. Однако эксперты пришли к выводу, что по сравнению с 2015 году, в 2016-м качество продукции ухудшилось в 2,5 раза за счет показателей пищевой и энергетической ценности, массовой доли влаги и не соответствию информации, заявленной на этикетки.

Всего специалисты проверили мясную продукцию в 721 организации торговли, общественного питания, мясоперерабатывающих предприятиях, а также продовольственных рынках. По результатам исследований сотрудники Управления изъяли из оборота 848 партий мясопродуктов объемом более 41 тонны в связи с несоответствием установленным требованиям, истекшим сроком годности и отсутствием полной информации о товаре.

По результатам проверок было наложено 749 административных штрафов на сумму более 5 млн рублей, приостановлено действие 4 деклараций о соответствии продукции. По направленным Управлением материалам деятельность 16 объектов решениями судебных органов была приостановлена сроком от 10 до 90 суток.

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