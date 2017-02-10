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10:01 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси растет число организаций с гибкими системами оплаты труда

10 февраля, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. В Беларуси растет число организаций, применяющих новые системы оплаты труда, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Источник: AP 2016

Директивой № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» и указом № 181 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного регулирования в области оплаты труда» субъектам предпринимательской деятельности с 1 июня 2011 года предоставлено право самостоятельно принимать решение о выборе любой системы оплаты труда — как с применением Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь (ЕТС), так и без ее применения. В настоящее время в области оплаты труда сняты практически все ограничения, предоставлены широкие возможности в использовании различных систем оплаты труда, подчеркнули в министерстве.

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За 2016 год на 13,1% увеличилось количество организаций коммунальной формы собственности, применяющих новые системы оплаты труда. Так, если на 1 января 2016 года применяли гибкие системы оплаты труда 2 558 организаций (98,2% от общего количества организаций, по которым проводится мониторинг), то на 1 января 2017 года — 2 892 организации (98,9%). Удельный вес организаций коммунальной формы собственности, применяющих гибкие системы оплаты труда, достиг 100% в большинстве регионов республики, в Минске этот показатель составил 78,1%.

Кроме того, на 1 января прошлого года гибкие системы оплаты труда применяли 10 048 коммерческих организаций (7,1% от их общего количества), а на 1 января текущего года — уже 12 003 организации (8,4%).

Тарифную сетку, разработанную в самой коммерческой организации, применяют 4430 субъектов хозяйствования (36,9% от применяющих гибкие системы оплаты труда); комиссионные системы оплаты труда — 2 270 (18,9%); «плавающие» оклады — 668 (5,6%); «грейды» — 42 организации (0,3%).

Минтруда и соцзащиты постоянно проводит работу по оказанию методической помощи и правовому просвещению специалистов организаций в области оплаты труда, по обучению и распространению передового опыта.

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