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11:21 (мск), источник: Newslab.ru

«Расцениваем как подлог»: в красноярских отчетах о капремонте заподозрили подтасовку

«Мы это расцениваем как подлог данных». Красноярский край попал в число регионов-нарушителей по исполнению программы капремонта.

Источник: РИА "Новости"

Красноярский край попал в число регионов-нарушителей по исполнению программы капремонта, сообщает агентство RNS.

По данным издания, во время прошедшего накануне селекторного совещания заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил, что 14 регионов РФ занимаются «подтасовкой данных» при отчете о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов, корректируя программу в последний месяц года и отчитываясь о выполнении 100% плана.

«Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из 14 регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объем недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объем», — сказал Андрей Чибис.

Замминистра отметил, что, среди прочих, в Красноярском крае план фактически не выполнен на 65%.

«Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а по сути оказались обмануты», — подчеркнул замминистра.

Напомним, в этом году взносы за капремонт на территории края выросли на 4%. На конец года на счетах Фонда скопилось 4,7 млрд рублей, а в текущем году планируется собрать еще около 3 млрд рублей, потратив при этом 3,5. По данным министра строительства и ЖКХ края Николая Глушкова, за год было отремонтировано около 230 домов, а на 2017 в планах — около 500.

После анализа работы фонда за три года депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров предложил отменить плату за капремонт, а фонд — упразднить.

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