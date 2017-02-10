Усольмаш стал третьим резидентом ТОСЭР в Усолье-Сибирском

ООО «Усольмаш» определен третьим резидентом территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Усолье-Сибирское. Такое решение принято на заседании комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на данной ТОСЭР, сообщает 10 февраля 2017 года. Усольмаш представил проект по созданию в Усолье-Сибирском участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организации на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации.

«Проект предусматривает создание 20 новых рабочих мест и объем инвестиций около 5,8 млн рублей. В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будет заключено соглашение с ООО «Усольмаш» об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское», — отметил министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов.

Напомним, первым резидентом ТОСЭР в сентябре 2016 года стало ООО «СмартСинтез» с инвестиционным проектом по производству дезинфицирующих и антисептических средств.

В декабре 2016 года было подписано соглашение со вторым резидентом ТОСЭР в моногороде Усолье-Сибирское — ООО «СБТ-Иркутск». Предприятие представило инвестиционный проект по строительству опытно-промышленной установки по производству гранулированного чугуна.