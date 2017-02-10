Усольмаш стал третьим резидентом ТОСЭР в Усолье-Сибирском
ООО «Усольмаш» определен третьим резидентом территории опережающего
ООО «Усольмаш» определен третьим резидентом территории опережающего
ООО «Усольмаш» определен третьим резидентом территории опережающего
«Проект предусматривает создание 20 новых рабочих мест и объем инвестиций около 5,8 млн рублей. В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будет заключено соглашение с ООО «Усольмаш» об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Усолье-Сибирское», — отметил министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов.
Напомним, первым резидентом ТОСЭР в сентябре 2016 года стало ООО «СмартСинтез» с инвестиционным проектом по производству дезинфицирующих и антисептических средств.
В декабре 2016 года было подписано соглашение со вторым резидентом ТОСЭР в моногороде
Для обеспечения функционирования ТОСЭР в регионе разработана необходимая