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11:19 (мск), источник: "Российская газета"

Красноярский край развернул строительство служебного жилья

В 23 муниципалитетах региона наиболее дефицитные специалисты бюджетной сферы могут рассчитывать на получение служебного жилья. Его начнут возводить уже в этом году.

Источник: Reuters

Параметры и механизмы реализации программы прорабатываются сейчас в краевом правительстве. Основное требование: ее участники должны подготовить земельные участки и необходимые технические условия для начала строительства.

У Красноярска такие предложения уже есть. Мэрия краевого центра представила проект 150-квартирного дома для работников культуры. Квартиры в другой многоэтажке получат сотрудники городских учреждений здравоохранения. В региональном минстрое отметили, что не исключается и вариант приобретения у частных инвесторов уже возводимого жилья. В качестве примера называются Канск и Минусинск, где в высокой степени готовности находятся 60-квартирный и 90-квартирный дома, которые могут быть достроены с участием краевого бюджета.

Для удаленных территорий ставку предполагается делать на более компактные проекты. Наиболее предпочтительным, согласно расчетам ведомства, выглядит вариант строительства 16−18-квартирных жилых домов. Их предполагается оснащать автономными системами жизнеобеспечения.

Развитие системы служебных домов призвано привлечь специалистов в бюджетные организации.

— Если в Красноярске жилье можно взять в аренду, то в некоторых муниципальных образованиях края арендовать хоть какое-то жилье — проблема. На средства краевого бюджета у нас сооружаются новые больницы, школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры, а достаточного количества специалистов для них нет, — пояснил замминистра строительства и ЖКХ края Сергей Козупица.

Предполагается, что претендовать на служебное жилье смогут работники образования, медицины, культуры, спорта и соцзащиты. Условия пользования возмездные: за проживание будет взиматься арендная плата. Ее размер власти намерены определить в дальнейшем.

А как у соседей?

В Туве сделали акцент на обеспечении бюджетников собственными домами и квартирами. У работников культуры, к примеру, есть возможность улучшить свои жилищные условия за счет ипотеки. На льготных условиях они могут купить квартиру в строящемся 40-квартирном доме, под который уже выделена площадка и обеспечены инженерные сети. Кроме того, в рамках федеральной программы «Жилище» предоставляются субсидии. В 2016 году поддержку получили 199 семей, нынче их число возрастет до 250.

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