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09:39 (мск), источник: Коммерсантъ

На развитие малого и среднего бизнеса края направят 87 млн рублей

Правительство РФ распределило субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, предоставляемых в 2017 году из госказны бюджетам субъектов страны.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Пермскому краю предоставлена субсидия в размере 87,46 млн руб. Средства будут направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» госпрограммы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В частности, субсидия будет использована для развития микрофинансирования, реализации программ субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки молодежного предпринимательства, создания и развития центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях края, а также центра инноваций в социальной сфере, создания и обеспечения деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

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