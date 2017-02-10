На развитие малого и среднего бизнеса края направят 87 млн рублей
Правительство РФ распределило субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, предоставляемых в 2017 году из госказны бюджетам субъектов страны.
Правительство РФ распределило субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, предоставляемых в 2017 году из госказны бюджетам субъектов страны.
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В частности, субсидия будет использована для развития микрофинансирования, реализации программ субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки молодежного предпринимательства, создания и развития центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях края, а также центра инноваций в социальной сфере, создания и обеспечения деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.