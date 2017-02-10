На развитие малого и среднего бизнеса края направят 87 млн рублей

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Пермскому краю предоставлена субсидия в размере 87,46 млн руб. Средства будут направлены на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» госпрограммы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» и приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



В частности, субсидия будет использована для развития микрофинансирования, реализации программ субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержки молодежного предпринимательства, создания и развития центров поддержки предпринимательства в муниципальных образованиях края, а также центра инноваций в социальной сфере, создания и обеспечения деятельности центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.