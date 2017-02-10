Водителя маршрутки Иркутск-Оса оштрафовали за перевозку пассажиров без лицензии

Водителя маршрутки Иркутск-Оса оштрафовали на 50 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Проведенной прокуратурой Осинского района совместно с ГИБДД проверкой выявлен факт осуществления 43-летним жителем района предпринимательской деятельности по регулярной перевозке пассажиров без соответствующей лицензии.

«Установлено, что местный житель в течение января 2017 года на личном автомобиле перевозил пассажиров по маршруту Иркутск — Оса и обратно на коммерческой основе. Цена проезда составляла 300 рублей», — отметили в ведомстве.

Прокурором района в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Постановлением мирового судьи он признан виновным в совершении правонарушения, ему назначено наказание, в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.