Троицкая ГРЭС оперативно отреагировала на морозы

В настоящее время в работе находятся три турбины и пять котлов первой очереди. По заявке теплоснабжающей организации увеличена среднесуточная температура теплоносителя для центральной части города Троицка и посёлка ГРЭС.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, параметры сетевой воды соответствуют необходимым нормам, и при дальнейшем похолодании температура теплоносителя может быть повышена. Для обеспечения надежной работы электростанции в условиях низких температур увеличено количество обходов и осмотров оборудования оперативным и инженерно-техническим персоналом ГРЭС.

По прогнозам метеорологов, аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 и более градусов продержится на Южном Урале до 13 февраля.