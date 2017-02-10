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10:11 (мск), источник: Uralpress.ru

Троицкая ГРЭС оперативно отреагировала на морозы

В связи с понижением температуры наружного воздуха до минус 28 градусов филиал ПАО «ОГК-2» — Троицкая ГРЭС оперативно развернул находящееся в холодном резерве оборудование первой очереди для создания горячего резерва.

В настоящее время в работе находятся три турбины и пять котлов первой очереди. По заявке теплоснабжающей организации увеличена среднесуточная температура теплоносителя для центральной части города Троицка и посёлка ГРЭС.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, параметры сетевой воды соответствуют необходимым нормам, и при дальнейшем похолодании температура теплоносителя может быть повышена. Для обеспечения надежной работы электростанции в условиях низких температур увеличено количество обходов и осмотров оборудования оперативным и инженерно-техническим персоналом ГРЭС.

По прогнозам метеорологов, аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 и более градусов продержится на Южном Урале до 13 февраля.

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