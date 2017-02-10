Счета за отопление в январе будут выше, чем в декабре

Обогрев одного квадратного метра жилья стоил в первом месяце текущего года на четыре лея больше и составил 30 леев.

По данным предприятия Infocom, 35% владельцев квартир будут платить за отопление от тысячи до полутора тысяч леев. Чуть больше 20% получат счета от 500 до тысячи леев, а почти 19% — до двух тысяч леев. Еще восемь процентов заплатят за тепло свыше двух тысяч леев.

В Кишиневе к системе центрального отопления подключено почти 190 тысяч квартир. Одна гигакалория в столице стоит одну тысячу 68 леев.