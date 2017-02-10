Повышение цены на бензин в Приморье суд признал незаконным

Приморское управление антимонопольной службы РФ рассмотрело дело, возбужденное против ООО «РН-Востокнефтепродукт».

Из материалов дела следует, что с 1 июля по 31 октября 2014 ООО «РН-Востокнефтепродукт» сократило поставки нефтепродуктов независимым продавцам бензина. При этом объемы собственной розничной продажи за это время значительно выросли. Таким образом, односторонние действия по увеличению объемов отпуска бензинов Аи-92 и Аи-95 привели к тому, что этот бензин не получили конкуренты.

Также, в это время ООО «РН-Востокнефтепродукт» систематически повышало цены на нефтепродукты, при этом темпы роста мелкооптовых цен превышали темпы роста розничных цен, что привело к снижению прибыли от розничной реализации автомобильного топлива у хозяйствующих субъектов, приобретающих топливо и одновременно конкурирующих с ООО «РН-Востокнефтепродукт».

В итоге комиссия приморского УФАС признала, что действия Общества нарушают антимонопольное законодательство. ООО «РН-Востокнефтепродукт» было выдано предписание.

Постановлением Арбитражного суда, Пятого апелляционного суда, постановлением арбитражного суда Дальневосточного округа, определением Верховного суда РФ решение антимонопольного органа оставлено без изменения.

За данные нарушения ООО «РН-Востокнефтепродукт» было оштрафовано на 38 млн. рублей. Решением Пятого апелляционного суда, сумма штрафа была снижена до 19 426 575 руб. Не согласившись с такой позицией, Приморское УФАС в данный момент обжалует решение суда в высшей инстанции. Между тем, ООО «РН-Востокнефтепродукт» оплачен штраф, установленный решением суда второй инстанции.