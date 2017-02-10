УФАС отменило итоги конкурса по реконструкции здания Пермской художественной галереи

Как установили специалисты антимонопольного органа, заявка победителя конкурса не соответствовала требованиям аукционной документации и была допущена на аукцион с нарушением действующего законодательства.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе УФАС, победитель — ООО Строительная компания «Строй групп» — не указал показатели морозостойкости бетона. Подрядчик также изменил ряд показателей используемых материалов, которые, исходя из положений документации, не следовало менять. Управлению капитального строительства Перми было выдано предписание об отмене протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона. Цена контракта составляла 810,7 млн руб.