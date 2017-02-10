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10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

УФАС отменило итоги конкурса по реконструкции здания Пермской художественной галереи

УФАС отменило результаты аукциона на право реконструкции здания для Пермской художественной галереи.

Как установили специалисты антимонопольного органа, заявка победителя конкурса не соответствовала требованиям аукционной документации и была допущена на аукцион с нарушением действующего законодательства.

Как сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе УФАС, победитель — ООО Строительная компания «Строй групп» — не указал показатели морозостойкости бетона. Подрядчик также изменил ряд показателей используемых материалов, которые, исходя из положений документации, не следовало менять. Управлению капитального строительства Перми было выдано предписание об отмене протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукциона. Цена контракта составляла 810,7 млн руб.

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Как сообщал «Ъ». 8 февраля краевые власти подвели итоги аукциона на реконструкцию здания для Пермской художественной галереи. На участие в торгах была подана только одна заявка — от столичного ООО «СК “Строй Групп”». Она признана соответствующей требованиям аукционной документации. Договор будет заключен с компанией по стартовой цене — 810,6 млн руб.

ООО «СК “Строй Групп”», соглас­но данным kartoteka.ru, создано в 2007 году. Основной вид деятельности — в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Размер уставного капитала — 67,19 млн руб. Единственным участником является генеральный директор Павел Бабаев. В 2015 году строительная компания получила выручку в 1,7 млрд руб., чистую прибыль — 12 млн руб. На официальном сайте компании указано, что СК «Строй Групп» участвовала в реконструкции столичных аэропортов, реконструировала стадионы в Ярославле и Ростове-на-Дону, занималась дорожным строительством и прокладкой ВОЛС, а также строила помещения для школы «Сколково» и телекомпании НТВ. Ее заказчиками являются МВД, Минобороны, Российский фонд федерального имущества, правительство Москвы, РПЦ, «Газпром», «Роснефть», «Транс­нефть».

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