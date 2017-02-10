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15:34 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Стоимость продуктовой корзины в Ростове снова изменилась

В период с 30 января по 6 февраля специальная комиссия провела в Ростове-на-Дону мониторинг цен на продовольственные товары. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Так было зафиксировано снижение цен — от 0,1 до 2,6 процента — на следующие товары: свинину (кроме бескостного мяса), баранину (кроме бескостного мяса), рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, масло подсолнечное, маргарин, творог жирный, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, яйца куриные, сахар-песок, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, пшено, вермишель, яблоки.

Немного подорожали — от 0,2 до 2,1 процентов: говядина (кроме бескостного мяса), курица охлажденная и мороженая, колбаса вареная, сметана, чай черный байховый, мука пшеничная, рис шлифованный, крупа гречневая — ядрица, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый и морковь.

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