Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Противозачаточный гель для мужчин успешно испытали на макаках
Дмитрий Шепелев заменит Бориса Корчевникова в «Прямом эфире»
Почему Лукашенко решил взять курс на независимость от России?
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Государство застрахует всех дольщиков
«Большая сделка»: СМИ узнали, чем кончится война на Донбассе
Маккейн сказал, когда армия Украины разгромит РФ
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Жириновский высказался о замужестве Собчак: реакция звезды
Безрукова вышла в свет с молодым мужчиной - СМИ
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
20Ситуация на юго-востоке Украины
8Испанские демоны пробуждают весну
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
11:50 (мск), источник: ТАСС

Туроператоры и санатории получат от Крыма субсидии на 1,5 млн рублей

Средства будут выделяться на два проекта: «Экскурсионная мозаика Крыма» и «В Крым за здоровьем».

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Туроператоры и санатории получат субсидии на 1,5 млн рублей на обслуживание туристов в период межсезонья от министерства курортов и туризма Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщила ассоциации заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Ольга Бурова, субсидирование турфирм для министерства — новый опыт. «Впервые мы готовы финансово поддержать туроператоров. Цель программы — показать, что в Крыму можно отдыхать не только летом на пляже, но и в любое другое время года», — пояснила она.

Читайте также
Туркомплекс за 22 млрд рублей построят на востоке Крыма

Замминистра также отметила, что все средства выделяются из бюджета министерства. «Общий объем субсидий составит 1,5 млн рублей. Это 7% от бюджета Минкурортов и туризма региона», — отметила Бурова.

Субсидии будут предоставляться санаториям и туроператорам, которые обслуживают туристов в период с 15 февраля по 25 апреля, деньги будут выделяться на два проекта: «Экскурсионная мозаика Крыма» и «В Крым за здоровьем». Первый подразумевает выделение средств на организацию автобусных туристских маршрутов, включающих размещение, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание, в том числе посещение не менее трех объектов экскурсионного показа. Второй — предоставление комплексного обслуживания туристов на территории полуострова, которое включает размещение, питание, санаторно-курортное лечение или оздоровление. В АТОР уточнили, что если санаторий получает субсидию в рамках этого проекта, он обязан дать потребителю скидку в 30% от стоимости услуг в объекте размещения в зависимости от категории номера.

В АТОР уточнили, что размер субсидий за одного туриста может составить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Так, в рамках проекта «Экскурсионная мозаика Крыма» туроператору за одного туриста будет возмещена 1 тыс. рублей, а по проекту «В Крым за здоровьем» объекты размещения с медицинской лицензией получат за одного туриста 1,5 тыс. рублей. При этом размер субсидий туроператору не может превышать 300 тысяч рублей, а объекту размещения — 400 тысяч рублей на одного получателя.

Основное условие для соискателей субсидии — быть зарегистрированным в качестве юридического лица на территории Крыма.

Для туроператоров это подразумевает также наличие сведений о них в едином реестре Ростуризма, пояснила Бурова. Для участия в проектах необходимо до 14 февраля 2017 года направить в министерство заявку на участие в одном из проектов, уточнили в АТОР.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минсельхоз исключил рост цен на молоко из-за ограничений поставок сырья
Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с Путиным
СМИ раскрыли подробности инцидента с ударом ВКС РФ в Сирии
КС поддержал уголовную ответственность за нарушения на митингах
Минсельхоз исключил рост цен на молоко
СМИ: большинство ударных подлодок Великобритании вышли из строя
Фигуранты дела «Шалтая-Болтая» не пошли на сделку со следствием
«Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений
Спорт
Фуркад против России: начали без церемоний Первая же гонка чемпионата мира — смешанная эстафета — усугубила конфликт между лидером мужского биатлона Мартеном Фуркадом и сборной России
Авто
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России В 2016 году чаще всего угонщики проникали в автомобили с помощью так называемого удлинителя штатного ключа («удочки»), показало исследование АО «Цезарь Сателлит»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Фильм со Шварценеггером в роли россиянина раскритиковали Замминистра культуры Северной Осетии считает, что картина «Последствия» может стать спекуляцией на трагедии Виталия Калоева
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку Певец трогательно поздравил Елизавету с совершеннолетием.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь