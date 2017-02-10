Туроператоры и санатории получат от Крыма субсидии на 1,5 млн рублей

Как сообщила ассоциации заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Ольга Бурова, субсидирование турфирм для министерства — новый опыт. «Впервые мы готовы финансово поддержать туроператоров. Цель программы — показать, что в Крыму можно отдыхать не только летом на пляже, но и в любое другое время года», — пояснила она.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Туроператоры и санатории получат субсидии на 1,5 млн рублей на обслуживание туристов в период межсезонья от министерства курортов и туризма Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Замминистра также отметила, что все средства выделяются из бюджета министерства. «Общий объем субсидий составит 1,5 млн рублей. Это 7% от бюджета Минкурортов и туризма региона», — отметила Бурова.

Субсидии будут предоставляться санаториям и туроператорам, которые обслуживают туристов в период с 15 февраля по 25 апреля, деньги будут выделяться на два проекта: «Экскурсионная мозаика Крыма» и «В Крым за здоровьем». Первый подразумевает выделение средств на организацию автобусных туристских маршрутов, включающих размещение, питание, транспортное и экскурсионное обслуживание, в том числе посещение не менее трех объектов экскурсионного показа. Второй — предоставление комплексного обслуживания туристов на территории полуострова, которое включает размещение, питание, санаторно-курортное лечение или оздоровление. В АТОР уточнили, что если санаторий получает субсидию в рамках этого проекта, он обязан дать потребителю скидку в 30% от стоимости услуг в объекте размещения в зависимости от категории номера.

В АТОР уточнили, что размер субсидий за одного туриста может составить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Так, в рамках проекта «Экскурсионная мозаика Крыма» туроператору за одного туриста будет возмещена 1 тыс. рублей, а по проекту «В Крым за здоровьем» объекты размещения с медицинской лицензией получат за одного туриста 1,5 тыс. рублей. При этом размер субсидий туроператору не может превышать 300 тысяч рублей, а объекту размещения — 400 тысяч рублей на одного получателя.